의정부시 "홈플러스 의정부점 임대매장 정상 운영"

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 20일 홈플러스 의정부점 임대매장 정상 영업 중이라고 밝혔다
- 대형마트 휴업으로 건물 전체 문 닫은 것으로 오해가 확산돼 입점 상인 매출 감소 등 어려움을 겪고 있다
- 입점상인 비대위는 정확한 정보 제공과 상권 활성화를 위해 시민들의 지속적인 관심과 방문을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 홈플러스 의정부점의 대형마트 구역이 임시 휴업 중이지만 1층 먹을거리 장터(푸드코트)를 비롯한 다수의 임대매장은 정상 영업을 이어가고 있다고 20일 밝혔다.
시는 휴업 소식만으로 건물 전체가 문을 닫은 것으로 오해하는 사례가 늘고 있다며 정상 운영 중인 입점 매장 이용을 안내하고 나섰다.
홈플러스 의정부점 입점상인 비상대책위원회에 따르면 대형마트 휴업 이후 건물 전체가 영업을 중단한 것으로 착각해 방문을 취소하거나 발길을 돌리는 시민들이 적지 않은 상황이다. 이로 인해 입점 상인들은 매출 감소 등 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.
비대위 관계자는 "현재 먹을거리 장터(푸드코트)를 비롯한 다양한 임대매장은 모두 정상 운영 중"이라며 "입점 상인들은 고객들이 불편 없이 이용할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.
이어 "어려운 시기지만 지역 소상공인들이 위기를 극복할 수 있도록 시민들의 변함없는 관심과 방문을 부탁드린다"고 덧붙였다.
비대위는 대형마트의 정상 영업이 재개될 때까지 시민들에게 정확한 정보를 지속적으로 알리고 입점 상인의 권익 보호와 상권 활성화를 위해 노력할 계획이다.
asj7376@newspim.com