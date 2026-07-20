화성시, '찾아가는 평생학습 배달강좌' 참여 학습모임 모집

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 20일 8월 3~7일 배달강좌 학습모임을 모집한다고 밝혔다
- 7인 이상 모임이 원하는 강좌·강사를 선택해 신청하면 강사가 시간·장소에 맞춰 방문해 강의한다
- 49개 모임을 뽑아 최대 20시간 강사료를 지원하며 수강료는 무료고 재료·교재비는 학습자가 부담한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 8월 3일부터 8월 7일까지 2026년 하반기 '찾아가는 평생학습 배달강좌'에 참여할 학습모임을 모집한다고 20일 밝혔다.
찾아가는 평생학습 배달강좌는 화성특례시 시민 또는 시 소재 사업장에 근무하는 직장인이 7명 이상의 학습모임을 구성한 뒤 배우고 싶은 분야와 강사를 선택해 신청하면 원하는 시간과 장소로 강사가 직접 찾아가는 학습자 중심의 맞춤형 평생학습 프로그램이다.
신청을 희망하는 학습모임은 화성시 시민강사 통합정보 시스템에 등록된 배달강사와 강좌 일정 및 운영 계획을 협의한 뒤 신청서를 작성해 전자우편 또는 화성시평생학습관으로 우편 제출하면 된다.
올해 하반기에는 학습모임 49개를 모집하며 선정된 학습모임에는 최대 20시간의 강사료를 지원한다.
수강료는 무료지만 재료비와 교재비 등은 학습자가 부담해야 한다.
김향겸 평생학습과장은 "찾아가는 평생학습 배달강좌는 시민이 원하는 시간과 장소에서 필요한 교육을 받을 수 있는 학습자 중심의 맞춤형 평생학습 프로그램"이라며 "시민이 주도적으로 배우고 성장하는 기회가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com