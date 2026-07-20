윤건영 충북교육감 "세광고 청룡기 우승, 학생 도전정신 키우는 계기 돼야"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감은 20일 세광고 청룡기 우승을 계기로 학교체육 활성화와 학생 성장을 지원하자고 했다.
- 여름방학을 앞두고 학생들이 위험 상황에 스스로 대응할 수 있도록 실효성 있는 안전교육 강화를 당부했다.
- 대입·취업박람회 등에서 확인한 학생들의 진지한 태도를 언급하며 방학 중 진로·진학·취업 프로그램을 촘촘히 점검해달라고 주문했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 세광고 야구부의 청룡기 우승을 계기로 학교체육 활성화와 학생 성장 지원의 필요성을 강조했다. 아울러 여름방학을 앞두고 학생 안전 관리와 주도적 진로 탐색 지원에도 만전을 기해줄 것을 당부했다.
윤 교육감은 20일 주간정책회의에서 "세광고의 이번 우승은 학교와 지역사회가 함께 학생들의 꿈을 키워낸 성과"라며 "선수단과 지도자, 학부모, 동문은 물론 충북 교육공동체 모두에게 축하와 감사의 뜻을 전한다"고 말했다.
이어 "이번 성과가 특정 학교에 머무르지 않고 더 많은 학생들에게 도전의 계기가 되길 기대한다"며 "신체활동을 통해 학생들이 끈기와 책임감, 도전정신을 기를 수 있도록 학교체육 기반을 넓혀야 한다"고 했다.
윤 교육감은 여름방학을 맞아 학생 안전 문제도 언급했다. 그는 "방학은 재충전과 학기 준비를 위한 중요한 시기인 만큼, 학교에서는 학생들이 각종 위험 상황에 스스로 대응할 수 있도록 실효성 있는 안전교육을 강화해야 한다"고 덧붙였다.
진로·진학 지원에 대한 주문도 이어졌다. 윤 교육감은 "최근 대입·취업박람회에서 학생들의 진지한 태도를 확인했다"며 "방학 중 운영되는 각종 진로·진학·취업 프로그램이 학생 스스로 미래를 설계하는 실질적 기회가 되도록 세심하게 점검해달라"고 주문했다.
baek3413@newspim.com