평택시, 2026년 주민등록 사실조사 돌입…비대면 조사 우선 추진

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 20일 주민등록 사실조사를 시작했다.
- 비대면 조사는 9월 7일까지 정부24 앱으로 진행했다.
- 방문 조사는 9월 8일부터 중점 조사세대 등을 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 지역 내 전 지역 주민을 대상으로 실거주지와 주민등록지의 일치 여부를 확인하는 '2026년 주민등록 사실조사'를 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 사실조사는 이날부터 오는 12월 14일까지로 효율적인 운영을 위해 모바일 비대면 조사와 방문 조사 등 두 단계로 나눠 추진된다.
우선 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가 등 주거 형태 다변화에 맞춰 도입된 '비대면 주민등록 사실조사'는 이날 오전 9시부터 9월 7일 자정(24시)까지 진행된다. 이는 조사 대상자가 행정안전부의 '정부24' 모바일 앱에 직접 접속해 주민등록 사실조사 문항에 응답하는 방식이다.
다만 정확한 위치 확인(GPS) 기능이 필요하기 때문에 데스크톱 PC를 통해서는 참여할 수 없으며 반드시 스마트폰 모바일 앱 전용으로만 참여가 가능하다. 이어 9월 8일부터 11월 9일까지는 이·통장 및 읍·면·동 공무원이 거주지를 직접 방문해 실거주 여부를 확인하는 '방문 조사'가 시행된다.
방문 조사는 기간 내 비대면 조사에 참여하지 않은 세대와 주민등록 정확성을 집중 확인해야 하는 '중점 조사 세대'를 대상으로 전개된다.
특히 중점 조사 대상 세대는 사전에 모바일 비대면 조사에 참여했더라도 반드시 공무원이나 이·통장의 현장 방문 조사를 거쳐야 한다. 올해 중점 조사 대상은 ▲100세 이상 고령자 세대▲5년 이상 장기 거주불명자▲사망 의심자▲고위험 복지 위기가구 ▲장기 미인정 결석 및 학령기 미취학 아동이 포함된 세대 등이다.
시 관계자는 "주민등록 데이터는 맞춤형 행정서비스 제공과 국가 정책 수립의 가장 기초가 되는 핵심 자료"라며 "정확한 주민등록 관리를 통해 시민들에게 더 나은 행정 편의를 제공할 수 있도록 7월 20일부터 시작되는 사실조사에 시민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 전했다.
krg0404@newspim.com