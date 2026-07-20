양천구, 집중호우 대비 긴급 대책회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 양천구가 20일 이기재 구청장 주재로 풍수해 대비 긴급회의를 열어 집중호우 피해와 대응 상황을 점검했다
- 구는 17~18일 비상근무 단계 상향과 신월빗물저류배수시설 가동으로 상습 침수와 주택가 역류 피해를 예방했다
- 양천구는 25일까지 비 예보에 따라 취약지역 현장 예찰과 비상근무를 유지하고 대응 매뉴얼을 보완할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 양천구는 20일 구청 재난안전상황실에서 이기재 구청장 주재로 풍수해 대비 긴급회의를 열고 지난 17~18일 집중호우에 따른 피해 현황과 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.
회의에는 관계 부서장들이 참석해 기상 상황과 비상근무 현황을 공유하고 부서별 피해 및 조치 결과, 침수 취약지역 관리 대책 등을 논의했다.
지난 18일 새벽 신월동에는 시간당 최대 63㎜의 비가 내렸으며, 새벽 4시 29분 양천구에 침수예보가 발령됐다. 구는 이에 앞서 17일 오후 10시 풍수해 비상근무 1단계를 가동한 데 이어 18일 새벽 3시 40분에는 2단계로 상향하는 등 선제 대응에 나섰다.
특히 신월빗물저류배수시설을 활용해 빗물을 대심도 터널로 분산·저류하면서 상습 침수지역의 수위 상승을 지연시키고 주택가 역류 피해를 예방했다고 구는 설명했다.
이번 집중호우로 접수된 개인하수관 및 빗물받이 배수 불량, 시설물 피해, 가로수 전도, 지하주차장 배수 불량 등 총 29건에 대해서는 배수시설 정비와 수목 제거, 방수포 설치 등 응급조치를 모두 마쳤다.
양천구는 오는 25일까지 비가 이어질 것으로 예보됨에 따라 침수 취약지역과 반지하주택, 옹벽, 공사장, 빗물받이 등에 대한 현장 예찰을 강화하고 비상근무체계를 유지할 방침이다. 아울러 이번 대응 과정에서 확인된 사례를 반영해 풍수해 대응 매뉴얼도 보완할 계획이다.
이기재 양천구청장은 "동주민센터와 긴밀히 협력해 침수 취약지역에 대한 현장 점검을 강화하고 재난 상황 관리와 비상대응체계를 철저히 유지해 구민의 불편과 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com