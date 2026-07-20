전재수 부산시장, 유네스코 사무총장과 접견…"세계유산 협력 확대"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 20일 칼레드 알-아나니 유네스코 사무총장을 접견해 세계유산 협력 확대를 논의했다
- 전재수 시장은 글로벌 헤리티지 포럼 정례화와 유네스코 카테고리2센터 설립 등 협력 방안을 제안했다
- 부산시는 피란수도 부산유산의 2030년 세계유산 등재 의지를 밝히고 국제 문화유산 허브 도약을 강조했다
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한국전쟁기 피란수도 유산 등재 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 제48차 유네스크 세계유산위원회 부산 개최를 계기로 유네스코 사무총장과 세계유산 협력 및 국제교류 확대 방안 등을 논의했다.
시는 전재수 시장이 20일 오전 9시 벡스코 제1전시장에서 칼레드 알-아나니 유네스코 사무총장을 접견하고 세계유산 분야 협력 확대와 부산의 등재 기반 강화를 위한 협력 방안을 협의했다고 밝혔다.
전 시장은 세계유산위원회 개최 도시로 부산을 방문한 데 대해 감사를 표하고 유네스코와의 지속적 협력 방안을 제시했다.
전쟁·재난·기후위기·디지털 유산관리 등 글로벌 현안을 논의하는 '부산 글로벌 헤리티지 포럼'의 정례화와 디지털 기술 기반의 세계유산 보존과 개발도상국 역량 강화를 위한 '유네스코 카테고리2센터' 설립을 공동 검토하자고 밝혔다.
'한국전쟁기 피란수도 부산유산'의 국제적 가치 확산과 2030년 세계유산 등재 추진 의지도 강조했다.
알-아나니 사무총장은 부산과의 협력 확대에 대한 기대를 나타내며 디지털·해양 기술 등 부산의 역량을 국제사회와 공유해 세계유산 보존에 기여해 줄 것을 요청했다.
이날 접견에는 나예프 알파예즈 유네스코 문화부문 사무총장보도 참석했다. 부산시는 두 인사에게 한글 이름을 새긴 도장을 전달하며 협력 의지를 나타냈다.
알-아나니 사무총장은 "환대에 감사하며 피란수도의 역사를 딛고 오늘의 해양도시로 성장한 부산에 깊은 감명을 받았다"고 말했다.
전재수 시장은 "세계유산위원회 개최를 발판 삼아 유네스코와 긴밀히 협력하는 신뢰받는 파트너로 거듭나겠다"며 "피란수도 유산의 세계유산 등재는 물론, 부산이 명실상부한 국제 문화유산 허브로 자리매김할 수 있도록 유네스코와의 지속적인 관심과 협력을 부탁드린다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com