정준원, 컴퍼니온과 전속계약…"든든한 파트너 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 배우 정준원이 20일 컴퍼니온과 전속계약을 체결하며 새 출발에 나섰다
- 정준원은 영화·드라마에서 선 굵은 연기로 입지를 다져왔으며 최근 주연으로 시청자 사랑을 받았다
- 정준원은 오는 31일 첫 방송 MBC 드라마 '유부녀 킬러'에서 기자 권태성 역을 맡아 활약할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정준원이 컴퍼니온과 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다.정준원이 매니지먼트 '컴퍼니온'과의 전속계약 소식으로 새 출발을 알렸다.
컴퍼니온은 20일 정준원과의 전속 계약을 체결했다고 알리며 동행하게 된 소감을 전했다. 컴퍼니온은 "탄탄한 연기력과 훈훈한 매력을 바탕으로 장르를 넘나드는 활약을 하고 있는 배우 정준원과 전속계약을 체결했다"라며 "배우로서 무한한 가치를 선보이기에 충분한 배우 정준원이 더욱 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너가 되어 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.
배우 정준원은 2015년 영화 '조류인간'으로 데뷔한 이후 스크린과 브라운관을 오가며 자신만의 필모그래피를 꾸준히 쌓아왔다. 영화 '독전', '탈주', 드라마 'VIP' 등을 통해 선 굵은 연기로 대중에게 눈도장을 찍으며 입지를 다져왔다. 특히, 정준원은 2025년 화제 속에 방영된 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 산부인과 레지던트 최고참인 구도원 역으로 분해 믿음직한 선배미를 완벽하게 소화해 시청자들의 사랑을 한몸에 받음은 물론 극을 이끄는 주연 배우로 자리매김했다.
또한, 정준원은 오는 31일 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 가족을 위해 헌신하는 사랑꾼이자 정의로운 기자 권태성 역으로 분해 캐릭터의 복합적인 내면과 함께 따뜻한 가족애를 그려낼 예정이다.
정준원은 "컴퍼니온과 함께 좋은 시너지를 낼 수 있기를 기대하고 있다. 앞으로도 배우로서 다채로운 캐릭터를 소화할 수 있도록 겸손한 마음으로 더욱 정진하겠다"라는 소감을 전했다. 장르를 불문하고 매 작품 자신만의 색으로 캐릭터를 완성해 온 배우 정준원이 컴퍼니온에서 앞으로 어떤 활약을 펼쳐나갈지 기대가 모인다.
한편, 컴퍼니온에는 배우 이제훈, 이동휘 등이 소속되어 있다.
moonddo00@newspim.com