[내일날씨] 전국 장맛비...수도권 최대 120mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 21일 중부지방 중심 강한 장맛비 예보했다
- 수도권·강원내륙 최대 120㎜, 충청권 100㎜ 예상됐다
- 낮 최고 26~37도, 미세먼지 전 권역 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 21일은 전국 곳곳에 장맛비가 계속되겠다. 수도권과 강원내륙에는 최대 120mm, 충청권에는 최대 100mm의 많은 비가 예상된다.
20일 기상청에 따르면 오는 21일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠다. 비는 남부지방 등 일부 지역에서는 일시적으로 소강상태를 보이겠다.
예상 강수량은 수도권·서해 5도 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원중·북부내륙 120mm), 충청권 30~80mm(많은 곳 충남북부서해안 100mm 이상), 전라권·경상권 5~40mm, 제주도 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 26~37도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 27도 ▲강릉 31도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해 앞바다 1.0~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com