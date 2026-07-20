'그린바이오' 10조원 키운다…2031년 선도기업 300개 육성

첫 국가 중장기 육성계획 발표

AI 기반 산업혁신 생태계 구축

지역 클러스터·기업 성장 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 첨단 생명공학기술과 인공지능(AI)을 접목한 그린바이오산업을 미래 국가 신성장동력으로 육성하기 위한 첫 중장기 청사진을 내놨다. 오는 2031년까지 시장 규모를 10조원으로 확대하고 매출 100억원 이상 기업을 300개 육성하는 한편, 기술 수준을 선도국의 90%까지 끌어올려 글로벌 그린바이오 강국으로 도약하겠다는 구상이다.

농림축산식품부는 20일 경기 수원 CJ블로썸파크에서 이같은 내용을 담은 '제1차 그린바이오산업 육성 기본계획(2027~2031)'을 발표했다. 이번 계획은 지난해 시행된 그린바이오산업 육성법에 따른 첫 법정계획이다. 생명공학기술을 농업·식품 분야에 적용해 기능성 식품과 화장품, 의약품, 신품종 종자, 동물용의약품, 신소재 등을 개발하는 그린바이오산업을 국가 전략산업으로 육성하는 것이 핵심이다.

제1차 그린바이오산업 육성 기본계획 [자료=농림축산식품부] 2026.07.20 rang@newspim.com

◆ 전국 7개 거점 육성…농가·기업 함께 키운다

이번 계획에는 ▲지역 기반 산업생태계 구축(Regional) ▲기업 성장과 시장 창출(Innovative·Industrial) ▲데이터·AI 기반 기술혁신(Smart) ▲산업 기반 고도화(Enabling·Enhancing) 등 4대 RISE 전략이 담겼다.

우선 정부는 전국 7개 그린바이오산업 육성지구를 중심으로 지역별 특화 클러스터를 구축한다. 전북은 미생물 산업, 경북은 동물용의약품과 헴프 기반 의약소재 등 지역별 강점을 살려 종자·미생물·곤충·천연물·식품소재·동물용의약품 등 6대 분야 산업을 집적화한다. 중앙정부와 지방정부, 대학, 연구기관, 기업이 참여하는 협력체계를 구축해 연구개발부터 사업화까지 연계할 계획이다.

공공 인프라도 대폭 확대한다. 벤처기업 창업과 보육을 위한 그린바이오 벤처캠퍼스 7곳을 비롯해 첨단분석시스템 2곳, 소재 산업화시설 4곳, 천연물소재 표준화 허브 4곳, 곤충양잠산업 거점단지 3곳 등을 구축한다. 기업은 연구장비와 기술지원, 교육, 컨설팅을 받을 수 있어 제품 개발 기간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

농가와 기업이 함께 성장하는 모델도 확대한다. 전북 남원의 병풀과 전남 함평의 흑하랑 상추처럼 지역 특화자원을 계약재배 방식으로 생산해 식품과 화장품 원료로 공급한다. 기업은 안정적으로 원료를 확보하고 농가는 새로운 소득원을 창출하는 구조를 전국으로 확산한다는 구상이다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

◆ 펀드 2429억원으로 확대…AI 플랫폼 구축

유망 벤처와 중소기업에 대한 성장 지원도 강화한다. 정부는 그린바이오 펀드를 올해 1429억원에서 2031년 2429억원으로 확대하고 정책금융 융자와 보증을 연계한다. 벤처캠퍼스를 통한 입주 공간 제공과 시제품 제작, 공정 개선, 품질관리, 효능·안전성 검증 등 제품 상용화 전 과정을 지원한다.

K-푸드와 K-뷰티 산업의 성장세를 활용한 시장 확대도 추진한다. 화장품·식품기업과 그린바이오 소재기업 간 공동 연구개발을 지원하고 해외 인증 취득과 현지화 컨설팅, 해외 박람회 참가, 바이어 상담회 등을 연계해 수출 경쟁력을 높일 계획이다.

기술혁신을 위해서는 '그린바이오 인공지능 전환(AX) 플랫폼'을 구축한다. 농업생명자원의 유전체와 기능성, 마이크로바이옴 등 분산된 데이터를 표준화해 통합 관리하고 연구자와 기업이 한 곳에서 검색·분석할 수 있도록 지원한다. 정책과 연구 동향, 지역 인프라 정보도 함께 제공할 예정이다.

김종구 농림축산식품부 차관이 25일 정부세종청사에서 제4회 중앙농촌공간정책심의회를 주재하고 있다. [사진=농림축산식품부] 2026.06.25 plum@newspim.com

연구개발도 기초연구 중심에서 벗어나 산업화 연계형으로 전환한다. 첨단바이오기반 그린바이오 소재 산업화와 반려동물 난치성 질환 극복, 농업생명자원 기반 국가필수의약품 원료공급망 구축 등 현장 수요를 반영한 연구개발 투자를 확대할 방침이다.

산업 기반도 강화한다. 현재 경상국립대 1개교에서 운영 중인 그린바이오 계약학과를 2031년까지 5개 대학·100명 규모로 확대해 석·박사급 전문인력을 양성한다. 기업들이 상시 건의할 수 있는 온라인 창구인 '그린바이오 톡'과 발전협의회를 통해 규제를 지속 발굴하고, 규제자유특구와 규제 샌드박스를 활용해 신기술과 신제품의 시장 진입도 지원한다. 2028년부터는 국가승인통계를 마련해 산업 규모와 정책 효과를 체계적으로 관리할 계획이다.

김종구 농식품부 차관은 "그린바이오산업은 우리 농업의 고부가가치화를 이끌 미래이자 대한민국 바이오경제를 이끌 신성장동력"이라며 "이번 제1차 기본계획을 차질 없이 추진해 유망 벤처기업들이 글로벌 선도기업으로 성장할 수 있는 토양을 만들고, 지역 혁신 생태계를 조성해 농업인과 기업이 함께 윈-윈(Win-Win)하는 상생 모델을 완성하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com