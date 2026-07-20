광주 고등학생들, 스위스서 '노벨 과학자의 길' 탐방

AI 핵심 요약beta
- 광주권 고교생 16명이 20일 스위스 과학탐방을 시작했다.
- 학생들은 CERN과 명문 공대서 연구현장을 체험했다.
- 아인슈타인 하우스와 문화교류로 진로와 한국문화를 알렸다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주권 고등학생들이 스위스에서 노벨 과학자의 꿈을 키운다.
전남광주통합특별시교육청은 오는 24일까지 스위스에서 광주권 고등학생 16명이 참여한 가운데 '세계로 미래로 노벨 과학자의 길'을 운영한다고 20일 밝혔다.
이번 프로그램은 '학생 글로벌 리더 세계 한 바퀴' 프로그램의 하나로 세계적인 과학기술 연구기관과 대학, 과학·문화시설을 직접 체험하며 과정이다. 학생들은 지난 18일부터 스위스에 있는 세계 유수 연구기관, 대학 등을 방문하는 일정을 시작했다.
이 기간 세계 최대 규모의 입자물리학 연구기관인 유럽입자물리연구소(CERN)를 방문해 대형강입자가속기(LHC) 등 첨단 연구시설을 견학한다. 이어 현지 연구자와 만나 입자물리학과 우주의 기원, 첨단 과학기술 연구에 대한 설명을 듣고 세계적인 연구 현장을 체험한다.
또 취리히연방공과대학, 로잔연방공과대학 등 세계적인 공과대학을 찾아 현지 연구자들과 소통하고, 체험형 과학관인 테크노라마에서 다양한 과학 원리를 탐구한다.
베른의 아인슈타인 하우스에서는 알베르트 아인슈타인의 삶과 연구 활동을 살펴보며 과학자로서의 꿈과 진로를 구체화하는 시간을 갖는다.
과학기술 탐방과 함께 광주의 민주 정신과 한국 문화를 알리는 교류 활동도 펼친다. 5·18민주화운동의 정신을 담은 '임을 위한 행진곡'과 전통 춤인 강강술래, K-팝 댄스를 결합한 플래시몹을 선보일 예정이다.
bless4ya@newspim.com