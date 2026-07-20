과천시 '주민등록 사실조사' 실시..."맞춤형 행정서비스 자료 제공"

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 20일 주민등록 사실조사를 실시한다고 밝혔다
- 조사는 7월20일부터 11월9일까지 비대면 뒤 방문조사로 진행된다
- 복지취약계층 등 중점 대상은 비대면 참여해도 현장조사를 반드시 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 주민등록 사항과 실제 거주 사실을 일치시켜 주민등록 정보의 정확성을 높이고 복지 사각지대를 해소하기 위해 '2026년 주민등록 사실조사'를 본격 실시한다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 이번 조사는 7월 20일부터 오는 11월 9일까지 진행된다. 매년 전국적으로 시행되는 이 조사는 맞춤형 복지 행정이 필요한 복지취약계층과 위기가구 등을 누락 없이 발굴하고 정밀한 행정서비스를 제공하기 위한 기초 작업이다.
효율적인 조사를 위해 조사는 스마트폰을 활용한 '비대면·디지털 조사'를 우선 진행한 뒤 '현장 방문 조사'를 이어가는 방식으로 체계화했다.
가구원의 부재나 사생활 보호 등을 고려해 7월 20일부터 9월 7일까지는 비대면 조사가 선제적으로 시행된다.
시민들은 주민등록지 거주 상태에서 스마트폰의 위치기반(GPS) 서비스를 활성화한 후 모바일 '정부24' 앱에 접속해 조사 항목에 응답하면 된다. 동일 주소지에 거주하는 가구라면 세대원 중 1명이 세대를 대표해 참여할 수 있다.
비대면 조사 기간에 참여하지 않은 세대와 사회적 관심이 필요한 중점 조사 대상 가구를 대상으로는 9월 8일부터 11월 9일까지 2차 방문 조사가 진행된다. 각 동의 통장과 행정복지센터 담당 공무원이 직접 거주지를 방문해 거주 사실을 대면 확인할 예정이다.
특히 복지 취약 사각지대나 신상 변동 위험이 큰 '중점 조사 대상' 세대는 비대면 조사에 참여했더라도 반드시 현장 방문 조사를 거쳐야 한다. 해당 대상은 ▲100세 이상 고령자▲5년 이상 장기 거주불명자▲사망 의심자▲복지취약계층▲장기 결석 및 학령기 미취학 아동이 포함된 가구 등이다.
과천시는 이번 조사 결과를 바탕으로 실제 거주 사실과 등록 사항이 다른 경우 정밀한 사실 확인 절차를 거쳐 주민등록 사항을 올바르게 재정비할 방침이다.
과천시 관계자는 "주민등록 사실조사는 도민과 시민들에게 꼭 필요한 복지 혜택과 공공 행정서비스를 전달하는 데 있어 가장 중요한 이정표가 되는 조사"라며 "정부24 앱을 통한 편리한 비대면 조사에 시민 여러분의 자발적이고 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 전했다.
1141world@newspim.com