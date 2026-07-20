깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/20)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월20일 글로벌·중국·미국 증시와 AI·ETF 동향을 종합 분석했다
- AI 쇼크 속 문샷·딥시크·알파벳·TSMC 등 주요 종목·IPO와 업종별 실적·투자 전략을 짚었다
- 비트코인·변동성·농산물 ETF, 로봇·국방·자동차·소매·통신 등 특징주와 리스크·기회 요인을 정리했다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월20일 제공한 콘텐츠입니다.
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