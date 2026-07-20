깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/20)

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2026.07.20 (월)
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AI 핵심 요약

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  • GAM이 7월20일 글로벌·중국·미국 증시와 AI·ETF 동향을 종합 분석했다
  • AI 쇼크 속 문샷·딥시크·알파벳·TSMC 등 주요 종목·IPO와 업종별 실적·투자 전략을 짚었다
  • 비트코인·변동성·농산물 ETF, 로봇·국방·자동차·소매·통신 등 특징주와 리스크·기회 요인을 정리했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월20일 제공한 콘텐츠입니다.

中 문샷발 쇼크, 딥시크 때와는 '무게'가 다른 이유

스마트폰 화면에 표시된 중국 문샷의 AI 챗봇 키미 소개 화면 [자료=블룸버그통신]


[뉴욕 주간 프리뷰] 알파벳 실적, 반도체주 명운 가른다…인텔도 대기

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "이번엔 문샷"...레버리지 ETF 또 '타격'

AI 충격에 급락한 주요 종목과 필라델피아 반도체주가지수, 레버리지 ETF의 주간 변동률 비교 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] "다같이 널뛰는 장세가 온다"...헤지펀드 베팅 속도

Cboe 3개월 내재 상관 지수 추이, 사상 최저 수준으로 떨어진 종목 간 상관관계 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 보잉 "PAC-3 유도장치 올해 30% 증산"

보잉 로고 [사진=블룸버그통신]


[중국 특징주] "문샷, 6개월 내 홍콩 IPO 준비"

스마트폰 화면에 표시된 중국 문샷의 AI 챗봇 키미 소개 화면 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 빅테크 2분기 실적 본격화...AI 설비투자 당위성 입증 과제

 

S&P500 업종별 7월 시세 등락률과 6월까지의 연초 이후 누적 등락률 분포 [자료=블룸버그통신]

 

배당·성장 두 마리 토끼 원오케이 ① 미국 미드스트림 '원톱' 이유는

원오케이 파이프라인 [사진=블룸버그]

 

[인도 특징주] 타타그룹 트렌트 '웨스트사이드' 연 100개 매장 출점

트렌트 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 포드, 캐나다 공장에 7억 캐나다달러 신규 투자

포드 자동차 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스페이스X, 미 국방부와 수십억달러 컴퓨팅 파워 판매 협상

미국 펜타곤 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 월마트, 아이스버그 샐러드 4종 선제적 회수

월마트 카트를 미는 소비자 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 테슬라, 독일 공장 증설로 연간 37.5대 생산

테슬라 독일 기가팩토리 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 폭스의 로쿠 220억달러 인수 놓고 민주당 "공정 심사" 촉구

폭스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[아시아 특징주] TSMC "미국 투자 트럼프 압박 아니라 수요 대응"

TSMC 로고 [사진=블룸버그]

 

인튜이티브 서지컬 52주 최저가 ① 시장은 왜 실적 호조를 외면했나

인튜이티브 서지컬의 수술용 로봇 [사진=업체 제공]

 

[미국 특징주] 구글 '제미나이 3.5 프로' 출시 지연...내부 목표치에 못 미친 기술력이 발목

구글 행사 무대에서 제미나이 AI 모델을 설명하는 알파벳의 순다르 피차이 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 오라클, 'AI 지출 폭주'에 신용도 흔들리며 경쟁 뒤처질 위기

오라클 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 버라이존, 매장 274곳 매각·본사 인력 500명 추가 감원

버라이존 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스페이스X 주가 하락에 공매도 세력 87억달러 평가이익

나스닥에 상장한 스페이스X 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 마이크론, 퀄컴 등과 AI 차량용 반도체 부품 장기 공급계약 체결

마이크론 테크놀로지 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 애보트 14% 급등...진단·심장기기 호조에 2026년 순이익 전망 상향

애보트 래보라토리 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 비트코인 현물 ETF 2주 연속 순유입 "바닥 쳤다"

현물 비트코인 ETF 자금 유출입 동향 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] 변동성 헤지 자금 '봇물' VIXY·TAIL 존재감 상승

베타 모멘텀(검정)과 변동성(빨강) 추이 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] 중동 전운에 옥수수·콩 강세, CORN·SOYB도 뜬다

대두 선물 추이 [자료=블룸버그]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ①AI 대표주자 '딥시크', 기업가치 7배 점프업 의미

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] ①7월 LPR, 432조 역RP 만기 도래, 7월 하순 중앙정치국회의와 다수 정책 기자회견, AI·자동차·항공우주 산업 이벤트

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] 알리바바, 2.4조 파라미터 '큐원3.8' 공개 '키미K3와 전면승부'

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 애지봇 "올해 휴머노이드 로봇 출하량 10만대 돌파 가능"

[사진 = 애지봇 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 스타기업 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇∙AgiBot)은 7월 17일부터 20일까지 중국 상하이에서 열린 '2026 세계인공지능대회(WAIC)'에서 징링(精靈) G2 Max 로봇이 징둥물류(JD Logistics) 산업 현장에 배치 응용되고 있는 모습을 재현했다.

 

[중국 특징주] CXMT 청약 당첨결과 발표, 당첨번호 770만개 이상

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] '중국산 슈퍼노드' WAIC 총집결, AI 컴퓨팅 경쟁 본격화

[사진 = 화웨이 공식 웨이보] 화웨이(Huawei)가 17일부터 20일까지 중국 상하이시에서 열리는 '2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의'에서 차세대 플래그십 슈퍼노드 'Atlas 950 SuperPoD'를 최초로 공개한다.

 

[중국 특징주] 귀주모태, 올해 두 번째 페이톈 가격인상 단행

[사진 = 귀주모태 공식 홈페이지] 귀주모태의 주력 제품인 페이톈(飛天) 마오타이 53%vol 500ml 제품.

 

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[뉴스핌 베스트 기사]

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스페인, 아르헨 꺾고 월드컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 '축구의 신' 리오넬 메시를 울리며 세계 축구 정상을 탈환했다. 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 사상 두 번째 월드컵 우승을 달성하며 역대 7번째로 월드컵 2회 이상 우승국 반열에 올랐다. 반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 타이틀 방어에 실패했다. 메시의 통산 6번째이자, 사실상 그의 월드컵 '라스트 댄스'도 눈물로 막을 내렸다. 스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다. 유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 남미는 10회다. 스페인은 우승 상금 5000만 달러(약 745억원), 아르헨티나는 3300만 달러를 받는다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나의 리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 아쉬운 표정을 짓고있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 경기 초반부터 양 팀은 강력한 압박과 정교한 빌드업으로 맞붙었다. 전반 5분 스페인의 '19세 초신성' 라민 야말이 다니 올모와 패스를 주고받은 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나 에밀리아노 마르티네스 골키퍼의 선방에 막혔다. 아르헨티나도 곧바로 메시의 배후 침투로 반격했으나, 우나이 시몬 골키퍼가 빠르게 뛰어나와 공을 걷어냈다. 이후 주도권은 서서히 스페인 쪽으로 넘어갔다. 스페인은 유기적인 패스 워크와 즉각적인 전방 압박으로 아르헨티나를 몰아붙였다. 아르헨티나는 전반 44분 핵심 수비수 리산드로 마르티네스가 허벅지 부상으로 쓰러져 니콜라스 오타멘디와 교체되는 악재까지 맞았다. 아르헨티나는 전반 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 낙심하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 월드컵 역사상 최초로 열린 대규모 하프타임 쇼에서는 마돈나에 이어 한국의 방탄소년단(BTS)이 등장해 인기곡 '다이너마이트'를 부르며 전 세계 팬들을 열광시켰다. 저스틴 비버와 샤키라의 공연까지 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=그룹 방탄소년단(BTS)가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 하프타임 쇼에서 공연을 펼치고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 후반전에도 스페인의 공세는 계속됐다. 아르헨티나는 후반 시작과 함께 미드필더 니코 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입하며 중원 싸움을 걸었다. 하지만 로드리를 중심으로 한 스페인의 정교한 빌드업을 제어하지 못했다. 스페인은 후반 17분 미켈 오야르사발과 파비안 루이스 대신 페란 토레스와 페드리를 투입해 공격을 강화했다. 후반 22분 야말의 크로스에 이은 토레스의 헤더와 후반 32분 파우 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅 등 결정적인 기회가 이어졌으나, 모두 아르헨티나의 마르티네스 골키퍼 선방에 걸렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 페란 토레스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 결승골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 정규시간 종료 직전 큰 변수가 발생했다. 후반 추가시간 아르헨티나의 핵심 미드필더 엔소 페르난데스가 쿠바르시에게 거친 반칙을 범해 경고 누적으로 퇴장당했다. 아르헨티나는 수적 열세에 처했다. 이어진 프리킥 상황에서 야말의 날카로운 슈팅마저 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막아내며 경기는 0의 균형을 깨지 못한 채 연장전으로 돌입했다. 전·후반 90분 동안 슈팅 수 14대0이 말해주듯 스페인이 일방적으로 압도한 흐름이었다. 연장전에서도 스페인의 공세가 이어졌다. 연장 전반 6분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 미켈 메리노의 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다. 아르헨티나는 공격수 훌리안 알바레스를 빼고 수비수 마르코스 세네시를 투입하며 대놓고 승부차기를 노리는 수비 전략으로 버텼다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말 등 스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스를 끌어 안고 기뻐하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 철통같던 아르헨티나의 방어벽은 연장 후반 시작과 동시에 무너졌다. 연장 후반 1분 페드로 포로가 오른쪽에서 길게 올린 크로스를 윌리엄스가 문전에서 헤더 백패스로 연결했다. 뒤에서 문전으로 쇄도하던 토레스가 이를 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 아르헨티나 골문 상단을 꿰뚫었다. 대회 내내 이어진 마르티네스 골키퍼의 선방 쇼를 끝내는 한 방이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스와 기쁨을 나누고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리가 20일(한국시간) 월드컵 우승 트로피를 들어 올리며 동료들과 환호하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상식에서 박수를 보내고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 실점한 아르헨티나는 뒤늦게 반격에 나섰다. 연장 후반 12분 메시가 페널티 박스 바깥에서 아르헨티나의 경기 첫 번째 슈팅을 날렸으나 메리노의 얼굴에 맞고 굴절됐다. 연장 후반 막판 코너킥 상황에서는 흘러나온 공을 줄리아노 시메오네가 페널티 박스 중앙에서 결정적인 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대 위로 벗어났다. 수적 열세를 극복하지 못한 아르헨티나는 끝내 동점골을 터뜨리지 못했다. 이번 대회 월드컵 결승 무대에 오른 역대 최고령 필드 플레이어 기록을 메시가 39세 25일로 새로 썼다. 스웨덴의 군나르 그렌이 보유한 종전 기록 37세 241일을 경신했다. 야말은 쿠바르시(이상 19세)와 함께 20세 미만 월드컵 최다 7경기 출전 타이기록을 세웠다. 이 기록을 단독으로 보유했던 음바페와 동률이다. psoq1337@newspim.com 2026-07-20 07:14
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신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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