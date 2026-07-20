함양군, '2026년 하반기 프로그램 강사' 공개 모집…38명 선발

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 20일 군민 여가 지원 위해 복지관 강사를 공개 모집했다
- 복지관은 요가·도자기공예 등 46개 강좌 담당 38명 강사를 모집한다
- 접수는 24일 18시까지이며 31일 합격자를 개별 통보한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 군민들의 배움에 대한 열망을 충족시키고 다채로운 여가 활동을 지원하기 위해 복지관 프로그램 운영을 위한 강사를 공개 모집한다.
복지관은 하반기 요가·도자기공예 등 46개 강좌를 맡을 강사 38명을 공개 모집한다고 20일 밝혔다.
지원 자격은 해당 분야 전문 자격증 소지자, 관련 학과(대학·대학원) 전공자, 또는 관련 강의 경력 1년 이상 보유자로, 조건을 충족하면 누구나 신청할 수 있다.
접수 기간은 오는 24일 오후 6시까지이며 복지관 방문, 우편, 이메일 가운데 편한 방식을 선택해 접수하면 된다.
복지관은 접수 후 심사를 거쳐 오는 31일 최종 합격자를 개별 통보할 예정이다. 모집 요강과 신청 서식은 함양군청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 내려받을 수 있다.
yun0114@newspim.com