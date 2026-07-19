[배드민턴] 김혜정-공희용, 일본오픈 여자복식 우승…남자 서승재-김원호는 준우승

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 배드민턴 여자복식 김혜정-공희용 조가 1시간 39분 혈투 끝에 일본오픈 정상에 올랐다.
세계랭킹 6위 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행)은 19일 일본 도쿄에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 일본오픈 여자복식 결승에서 세계 2위 자이판-장수셴 조(중국)를 2-1(14-21 21-15 30-29)로 꺾었다.
김혜정-공희용은 첫 게임을 14-21로 내주며 불안하게 출발했다. 하지만 2게임에서 초반부터 주도권을 잡고 한 번도 리드를 허용하지 않으며 승부를 원점으로 돌렸다.
승부처는 3게임이었다. 두 팀은 경기 내내 점수를 주고받았다. 20-20 이후에는 듀스만 10차례 이어졌다.
김혜정-공희용은 28-29로 몰린 상황에서 다시 동점을 만들었고, 규정상 마지막 점수인 30점에 먼저 도달하며 긴 승부를 끝냈다.
공희용의 무릎 수술 이후 떨어져 있던 두 선수는 재결합 후 출전한 첫 국제대회에서 곧바로 우승컵을 들어 올렸다. 지난해 9월 코리아오픈 이후 10개월 만의 국제대회 우승이다.
남자복식은 준우승을 기록하며 아쉬움을 남겼다. 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)는 결승에서 세계 2위 파자르 알피안-무하마드 쇼히불 피크리 조(인도네시아)에 0-2(19-21 17-21)로 졌다.
지난해 일본오픈 우승팀인 서승재-김원호는 대회 2연패에 도전했지만 마지막 고비를 넘지 못했다.
1게임에서는 16-16에서 3점을 연속으로 내주며 흐름을 빼앗겼고, 19-20까지 추격했지만 뒤집지 못했다. 2게임에서도 17-17까지 따라붙었으나 막판 4연속 실점으로 준우승에 머물렀다.
서승재-김원호는 지난해 11개 대회 우승을 휩쓸며 한 시즌 최다승 타이기록을 세웠다. 올해도 말레이시아오픈, 전영오픈, 아시아선수권에서 정상에 올랐지만 싱가포르오픈과 인도네시아오픈에 이어 일본오픈에서도 우승 문턱을 넘지 못했다.
일본오픈 일정을 마친 한국 배드민턴 대표팀은 중국으로 이동해 오는 21일 개막하는 중국오픈에 출전한다.
한편 여자 단식 세계 1위 안세영(삼성생명)은 이번 대회 32강을 통과한 뒤 발 부상으로 기권했고, 정밀 검진을 위해 조기 귀국했다.
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