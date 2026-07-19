임종룡 "하반기 승부는 속도"...우리금융, 'AX 확산' AI 인프라 고도화

- 하반기 그룹 경영전략 워크숍 개최…경영환경 변화 대응해 도약의 발판 마련

- "금융그룹 성장의 근간은 고객"…고객기반 확대·복합거래 활성화 방안 논의

- 은행 수익력·비은행 경쟁력 강화…하반기 경영목표 달성위해 실행 속도 높인다

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 증권·보험사 편입으로 종합금융그룹 도약을 본격화하고 있는 우리금융그룹(회장 임종룡)이 미래 성장성과 기업가치 제고를 위해 '고객 기반 확대'에 총력을 기울이기로 했다. 또한 기업금융의 강점을 살린 '생산적 금융' 확대, 시장과의 상생·공존을 위한 '포용금융'에도 더욱 속도를 높이기로 했다.

우리금융그룹은 지난 16일 서울 회현동 본사에서 임종룡 회장을 비롯해 은행·증권·보험 등 16개 계열사 대표와 지주사 경영진 등이 참석한 가운데 '하반기 경영전략 워크숍'을 개최해 이 같은 내용의 전략방향을 공유하는 시간을 가졌다.

지난 16일 서울 중구 본사에서 개최된 '2026년 하반기 그룹 경영전략 워크숍'에서 임종룡 우리금융그룹 회장이 CEO메시지를 전달하고 있다. 임 회장은 이날 고객 기반을 넓히고 실행 속도를 높여줄 것을 당부했다. [사진제공=우리금융그룹]

◆ 고객기반 강화 3대 전략 제시…늘리고, 지키고, 다진다

이날 워크숍에서는 '고객 확대'라는 주제로 2시간이 넘게 열띤 토론회를 진행하며, 주요 계열사별 고객 관리전략과 거래 복합화를 위한 시너지 전략을 논의했다.

먼저 은행이 '타깃고객 확대전략과 그룹 공동영업 활성화 방안'을 발표한 데 이어, 보험은 '그룹 시너지·비금융 연계서비스 방안',카드는'세대별 특화 마케팅 전략',증권은 '시장 트렌드에 기반한 고객 확대 방안' 등 종합금융그룹에 걸맞은 고객 기반 강화 방안을 공유했다.

임종룡 회장은 "고객 확보는 금융그룹의 가치이자 성장의 근간"이라며 "△신규고객 확보 △기존고객 유지 △고객 복합화를 중장기 경영계획의 핵심 어젠다로 삼는 한편, 당장 실천할 수 있는 과제들은 즉시 추진해 고객 기반을 획기적으로 확대하자"고 강조했다.

아울러 임 회장은 고객확보는 철저한 소비자보호와 빈틈없는 내부통제가 전제돼야 한다는 점도 공유하며, "소비자보호는 고객·시장과의 약속이라는 인식 아래 사전 예방 중심으로 추진돼야 한다"고 말했다. 이어 "금융소비자보호 거버넌스 모범관행 이행, 보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방, 고난도 금융투자상품 불완전판매 방지, 보험상품 불건전 영업행위 근절 등 4대 과제를 흔들림 없이 이행해야 한다"고 당부했다.

또한 "빈틈없는 내부통제는 금융사고 예방을 넘어 금융소비자 보호를 실질적으로 뒷받침하는 기반"이라며 "금융거래 편의성 제고를 위한 인프라와 제도를 지속 보완하고, 경제적 어려움을 겪는 고객에 대한 재무·심리 지원 체계도 고도화해 나가야 한다"고 말했다.

◆ 비용구조 효율, 건전성 관리 등 영업성과 지키는 안정적 수익기반 확보

그룹의 상반기 성과를 점검하고 하반기 전략방향을 공유하는 시간도 이어졌다.

임 회장은 하반기 핵심 과제로 은행 수익력 회복과 비은행 경쟁력 강화를 제시했다. 특히 은행은 △핵심예금 △기업금융 △자산관리 등 주요 영업동력을 강화하고, 비용 경쟁력을 갖춰 안정적인 수익 기반을 확보해야 한다고 당부했다.

임 회장은 "하반기에는 수익창출력 회복, 비용 경쟁력 강화, 건전성 유지에 우선순위를 두어야 한다"며 "수익성 회복은 단기 실적 개선을 넘어 지속 가능한 수익구조를 만드는 과정이어야 한다"고 주문했다.

비은행 부문에 대해서는 그룹 수익 기반 다변화와 종합금융그룹 도약의 핵심축인 만큼, 각 자회사의 핵심사업 경쟁력을 높이고 시장 지위를 강화해 나가기로 했다. 이를 통해 은행 중심 수익구조를 개선하고, 그룹 차원의 안정적인 수익 기반을 확대한다는 방침이다.

하반기 금리 상승 예상에 대비해 건전성 관리에 대해서도 선제 대응을 강조하며 연체율과 부실 우려 자산을 특별관리 수준으로 점검해야 한다고 강조했다. 우리금융은 자본 경쟁력을 확보한 만큼 하반기 성장 여력을 확보하되, 자산건전성과 자본비율의 균형을 함께 유지해 나갈 계획이다.

◆ 미래대응력 강화 … AX 확산과 AI 기반 금융 인프라 고도화

미래대응력 강화도 주요 전략으로 제시됐다. 우리금융은 AI 적용 업무를 확정한 만큼 빠른 실행으로 전사적 AX를 가속화하고, △업무 효율화 △영업지원 △리스크관리 △내부통제 등 그룹 전반의 일하는 방식을 고도화할 계획이다. 특히 AI기반 IT보안과 소비자보호 체계를 강화해 나갈 방침이다.

아울러 그룹 공동육성 플랫폼 구축 등을 통해 미래 인재 육성에도 나선다. 빠르게 변화하는 금융환경에 대응하기 위해서는 디지털·AI 역량을 갖춘 인재 확보와 체계적인 육성이 중요하다는 판단에서다. 우리금융은 성과 중심의 기업문화 정착과 조직 실행력 강화를 통해 하반기 전략과제의 추진 속도를 높여 나가기로 했다.

◆ 생산적·포용금융을 그룹 신성장동력으로…기업금융 자신감 바탕으로 목표 상향

생산적금융과 포용금융의 추진 상황도 점검했다. 우리금융은 올해 생산적금융 목표인 21조8000억원의 82.5%를 상반기에 이미 달성하며 기업금융 분야에서 의미 있는 성과를 거두고 있다고 평가했다. 이를 바탕으로 생산적·포용금융 지원을 위한 '미래동반성장프로젝트' 목표를 기존 80조원에서 90조원으로 상향하고, 실물경제 지원 확대를 그룹 도약의 기회로 삼기로 했다.

특히 생산적금융 목표 상향은 단순한 공급 규모 확대가 아니라, 우리금융이 강점을 가진 기업금융 역량을 바탕으로 △첨단전략산업 △혁신기업 △수출기업 등 성장성이 높은 분야에 대한 금융지원을 더욱 확대하겠다는 의미다. 우리금융은 생산적금융을 그룹의 신성장동력으로 삼아 미래 성장성과 기업가치 제고로 연결해 나갈 계획이다.

포용금융에 대해서는 시장과 함께 성장하고 금융취약계층의 재기를 돕는 금융 본연의 역할을 강조했다. 우리금융은 올해 상반기 개인신용대출금리 연 7% 상한제, 우리WON드림 생활비대출과 갈아타기대출, 포용금융 플랫폼 '36.5도', 장기연체채권 소각 등 중저신용자와 취약차주를 위한 주요 정책을 추진해 왔다. 또한 저축은행 부문에서는 사잇돌대출 공급 1위를 기록하는 등 계열사별 특성에 맞춘 포용금융 실행력을 높이고 있다. 우리금융은 올해 포용금융 목표인 3.5조원을 속도감 있게 집행하는 한편, 취약계층이 겪는 어려움을 현장 중심으로 세밀하게 파악하고 해소하는 데 지원 역량을 집중한다는 방침이다.

임 회장은 "생산적금융은 우리금융의 기업금융 역량을 보여줄 수 있는 기회이자 그룹 성장의 새로운 축"이라며 "포용금융은 시장과 공존하고 사람을 살리는 금융으로서 진정성에 바탕을 두고 지속적으로 강화해야 한다"고 말했다.

◆ 하반기 승부처는 '속도'...자신감 회복 넘어 도약 발판 확보

임 회장은 이번 워크숍을 스포츠 경기의 '하프타임'에 비유하며 "2분기는 우리금융이 다시 자신감을 되찾는 계기였다면, 하반기는 도약의 발판을 확보해야 하는 시간"이라고 말했다.

이어 "레드퀸 효과(Red Queen Effect)처럼 모두가 같은 방향으로 뛰는 환경에서는 더 빠르게 움직이는 조직만이 앞으로 나아갈 수 있다"며, "하반기에는 고객을 중심으로 은행과 비은행, 지주와 자회사가 한 방향으로 움직이고, 경쟁자보다 더 빠른 속도로 실행해야 한다"고 당부했다.

한편, 이날 워크숍에서는 생산적금융과 포용금융, 그룹 시너지 및 내부통제 등 그룹 핵심사업에서 성과를 거둔 우수직원 57명에 대한 시상도 진행됐다. 우리금융은 우수사례를 그룹 전반에 확산하고, 하반기 핵심 전략과제의 실행력을 높여 나갈 계획이다.

ssup825@newspim.com