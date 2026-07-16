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2026.07.16 (목)
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우크라, 전쟁 중 장수 바꿨다… '드론 전략' 구축의 주인공 페도로프 국방 전격 경질

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  • 우크라이나에서 16일 미하일로 페도로프 국방장관 전격 경질 소식에 시민들이 키이우 등지에서 항의 시위를 벌였다.
  • 페도로프는 드론 군대 구축과 스타링크 활용·차단 등 혁신 전략으로 전황을 유리하게 바꿨다는 평가를 받았으나 군 수뇌부와 갈등과 징병 개혁 난항을 겪었다.
  • 젤렌스키 대통령의 당선 일등공신이자 35세 테크 전문가인 그는 디지털전환부 장관에 이어 국방장관을 지냈으며 향후 다른 정부 요직을 맡을 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 6개월 만에 교체… 시르스키 군 총사령관과의 갈등설
전쟁 초기 부터 '드론 군대' 구축 주장… 스타링크 도입 주도
경질 소식 알려지자 전역에서 시민들 항의 시위

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나의 드론 전략을 사실상 구축해 전쟁 양상을 근본적으로 바꿨다는 평가를 받고 있는 35세의 혁신가 미하일로 페도로프 국방장관이 15일(현지 시각) 취임 6개월 만에 전격적으로 경질됐다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들이 일제히 보도했다. 

많은 국민들의 지지와 성원을 받고 있는 그의 경질이 알려지자 수도 키이우를 비롯해 우크라이나 전역에서 시민들이 거리로 쏟아져 나와 항의 시위를 벌였다.

지난 12일 총리가 포함된 개각을 발표한 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 페도로프 장관의 교체에 대해 입장을 밝히지 않고 있다.

젤렌스키는 다만 "국방부와 군 수뇌부가 더욱 긴밀히 협력하기를 기대한다"고 말해 페도로프와 군 지휘부 사이에 갈등이 있었다는 관측을 사실상 확인했다. 

16일(현지 시각) 우크라이나 수도 키이우에서 미하일로 페도로프 국방장관 전격 경질에 항의하는 시민들이 시위를 벌이고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 취임 6개월 만에 전격 경질… 전쟁 초기부터 '드론 군대' 구축 주장

페도로프 장관은 이날 저녁 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "우크라이나 국민에게 국방장관으로 봉사할 수 있었던 것은 큰 영광이었다"며 자신이 물러나게 된 사실을 알렸다. 

그는 "앞으로도 (내가) 국방부에 오게 된 본래의 사명을 계속 수행할 것"이라며 "그것은 비대칭 전략과 혁신의 속도, 조직의 힘을 통해 적을 물리치는 것"이라고 했다. 

그는 재임 중 이룬 주요 성과를 다섯 가지로 정리했다. 러시아군의 스타링크 사용을 차단해 적의 드론전 수행 능력을 크게 떨어뜨렸고, 예산이 없는 국방부를 물려받았지만 1인칭 시점(FPV) 드론과 정찰 드론, 요격 드론, 장거리 공격 등에 투자해 4개월 동안 전년도 전체보다 더 많은 드론을 조달했다고 했다. 

또 '로지스틱스 록다운(Logistics Lockdown)' 프로그램을 별도 예산으로 출범시켜 러시아군의 보급망을 차단하고 크림반도 고립을 시작했으며, '드론 라인(Drone Line)' 프로그램에 대한 자금 지원을 계속해 무인체계부대의 드론 조달 기반을 마련했다고 했다. 

최신 드론 돌격부대 지원 프로그램을 시작해 기술 중심의 전투부대를 육성했다고도 했다. 

그는 자신이 이루지 못한 과제로 국방부 조직을 나토(NATO·북대서양조약기구) 기준과 상식에 맞게 완전히 개편하지 못했고, 개혁을 방해하는 인사들을 더 과감하게 교체하지 못한 점을 들었다.

하지만 그는 "영웅적인 우크라이나 국민이 결국 이러한 제도적 문화를 만들어낼 것이라고 믿는다"면서 마지막 문장을 "앞으로 계속될 겁니다(To be continued)"라고 썼다. 

뉴욕타임스는 "페도로프는 수년 간 드론과 로봇을 활용한 전쟁 수행을 가장 적극적으로 주장해온 인물"이라며 "그의 퇴진은 훨씬 규모가 큰 러시아군에 맞서기 위해 추진해온 혁신 중심 전략의 향방을 불투명하게 만들고 있다"고 했다. 

로이터 통신은 "페도로프는  전쟁 초기부터 '드론 군대(army of drones)' 구축을 주장했으며, 이후 드론은 전장의 핵심 전력으로 자리 잡았다"고 했다. 

지난 1일(현지 시각) 미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관이 기자회견을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 지지자들 "그가 전황을 유리하게 바꿨다"… 개혁 드라이브, 군 수뇌부와 충돌

페도로프 지지자들은 그가 드론 구매를 대폭 확대하고 러시아 부대의 스타링크 사용을 차단하는 데 중요한 역할을 하면서 전황을 우크라이나에 유리하게 바꿨다고 평가하고 있다. 

실제로 그는 지난 2022년 러시아의 전면 침공이 시작되자 스페이스X 소유주 일론 머스크에게 스타링크 서비스를 우크라이나에서 사용할 수 있도록 공개 요청했고 머스크는 즉시 이를 허용했다.

현재 우크라이나군은 수만 대의 스타링크 단말기를 사용하고 있다. 지휘관들은 이를 전장 통신의 핵심 기반이라고 평가하고 있다. 

페도로프는 또 올해 2월에는 스타링크 측과 협력해 러시아군의 무단 사용을 차단했다.

그는 장관 취임 이후 러시아군에 매달 5만 명의 사상자를 입히고 러시아의 공중 공격 능력을 무력화하며 러시아 경제를 약화시키는 것을 승리 전략으로 제시했다.

부패와 운영 부실 논란이 이어졌던 국방부를 데이터 기반으로 개혁하는 작업에도 드라이브를 걸었다.

그는 또 징집 제도를 보다 공정하게 개혁하기 위한 구체적인 방안은 약속했지만 해결책을 제시하지는 못했다. 그는 약 100만 명 규모의 군에 대한 복무 계약 개편과 특히 보병 급여 인상을 약속했지만 현역 장병들은 그 방안이 신규 입대자에게만 유리하다고 불만을 제기했다.

로이터 통신은 "국방부와 군 조직 전반을 개혁하려는 그의 시도는 올렉산드르 시르스키 군 총사령관과의 갈등을 초래했으며 오랜 과제였던 징병 문제도 해결하지 못했다"고 했다. 

■ 시민들 분노·항의 시위… "러시아가 축하할 일" "총사령관을 해임하라"

페도로프의 경질은 우크라이나 국민들의 분노와 항의를 불러 일으켰다. 

16일 우크라이나의 여러 도시에서는 전쟁 중 보기 드문 항의 시위가 벌어졌다. 수도 키이우에서는 1000명이 넘는 시민들이 대통령실 앞으로 몰려가 "부끄럽다" "왜?" "러시아인들이 축하하고 있다" 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 시위를 벌였다. 

일부 시위자들은 시르스키 총사령관의 해임을 요구했다. 

한편 페도로프가 이후 다른 직책을 맡을 것인지는 아직 알려지지 않고 있다. 그가 지금까지 젤렌스키 정권에 기여한 공로를 감안할 때 완전히 정부 요직에서 배제되지는 않을 것이라는 관측도 제기되고 있다. 

■ 젤렌스키 대통령 당선 일등공신… 다른 직책 맡을 가능성도

현재 러시아가 점령 중인 우크라이나 남부 바실리우카에서 태어난 페도로프는 요즘도 러시아의 폭격과 드론 공격을 매일 받고 있는 자포리자에서 성장했다.

마케팅 전문가였던 그는 지난 2019년 대선 당시 유명 TV 진행자였던 젤렌스키 후보의 소셜미디어 캠페인을 총괄했고, 젤렌스키는 압승했다. 

28세였던 페도로프는 이후 초대 디지털전환부 장관으로 임명돼 기술 중심 개혁을 추진했고 지난 1월 14일 국방장관에 임명됐다.

로이터 통신은 "35세의 테크 전문가이자 개혁 성향인 페도로프는 지난 2019년 젤렌스키 대통령이 처음 집권한 이후 지금까지 장관직을 맡아온 마지막 인물이었다"고 했다. 

새 총리로 지명된 에너지 기업 경영인 출신의 세르히 코레츠키는 현 내무장관인 이호르 클리멘코를 새 국방장관에 임명하기로 했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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[단독] 'Z플립8'에 주름 개선 신기술 뺐다 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 폴더블폰의 고질적인 화면 주름을 줄이기 위해 '플렉스 티타늄'을 도입했지만, 접힘부 굴곡과 단차에 대한 소비자 불만이 이어져 온 갤럭시 Z플립8은 제외됐다. 고급 기술을 상위 제품에 먼저 적용해 제품 간 차별화를 두는 전략은 기존에도 활용해 왔다. 다만 화면 주름 개선은 새로운 편의 기능을 추가하는 것과 달리 폴더블폰의 기본 사용감과 완성도에 직결된다는 점에서 이번 선별 적용의 배경에 관심이 쏠린다. 업계에서는 폴드와 플립의 서로 다른 패널 구조와 접힘 방향, 별도 설계·내구성 시험, 양산 검증 과정이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 전작 기준 폴드7이 플립7보다 출고가가 약 89만원 높아 신기술 비용을 상대적으로 흡수하기 수월하다는 점에서 원가 부담 가능성도 거론됐지만, 삼성 측은 직접적인 이유는 아니라는 입장이다. ◆ 같은 폴더블이지만 구조는 달라 16일 업계에서는 플렉스 티타늄이 플립8에 적용되지 않은 이유로 폴드와 플립의 서로 다른 디스플레이 구조를 꼽고 있다. 플렉스 티타늄은 기존 부품의 소재만 바꾸는 기술이 아니다. 유기발광다이오드(OLED) 패널 아래에 티타늄 합금 필름을 넣고, 디스플레이 모듈을 받치는 플레이트에도 티타늄을 적용하는 새로운 적층 구조다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] 티타늄 플레이트에는 화면을 반복해서 접고 펼칠 수 있도록 미세한 구멍을 촘촘하게 가공한다. 구멍의 크기와 간격, 배열은 패널이 접힐 때 받는 힘과 접힘 반경에 맞춰 설계해야 한다. 폴드는 화면을 세로 방향으로 접지만 플립은 가로 방향으로 접는다. 화면 크기와 비율, 접힘부위 길이, 힌지 구조와 내부 부품 배치도 서로 다르다. 폴드용으로 설계한 티타늄 플레이트와 미세 홀 구조를 단순히 줄여 플립에 그대로 적용하기 어려운 이유다. 업계에서는 플립에 같은 기술을 넣으려면 제품 형태에 맞춘 구조 설계와 내구성 시험, 양산 검증을 별도로 거쳐야 할 것으로 본다. 플립형 제품에 기술을 적용할 수 없다는 의미라기보다 이번 세대에서는 폴드용 구조의 개발과 양산 적용이 먼저 이뤄졌다는 분석이다. ◆ 원가보다 별도 설계·검증에 무게 플립8 미적용 배경으로 원가 부담 가능성도 거론됐다. 전작 기준 갤럭시 Z폴드7의 국내 출고가는 256GB 모델이 237만9300원으로, 148만5000원인 Z플립7보다 89만4300원 높았다. 업계에서는 상대적으로 가격대가 높은 폴드가 신기술 적용에 따른 부품비와 공정비 부담을 흡수하기 수월했을 가능성을 제기한다. 다만 삼성 측은 원가가 플렉스 티타늄 적용 모델을 가른 직접적인 배경은 아니라는 입장인 것으로 전해졌다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z폴드7. [사진=뉴스핌DB] 수율도 변수로 꼽힌다. 새로운 적층 구조를 적용하려면 티타늄 필름과 플레이트, 접착층이 일정한 품질로 결합돼야 한다. 패널 크기와 접힘 방향이 달라지면 제조 공정과 검사 기준도 다시 맞춰야 한다. 업계에서는 폴드8에서 양산성과 내구성을 먼저 확인한 뒤 플립형 제품으로 확대하는 방식이 생산 부담을 줄일 수 있다고 본다. 차기 플립 모델의 적용 여부와 시기는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. ◆ 판매 비중 커진 폴드에 우선 적용 폴드의 넓은 화면도 신기술 우선 적용 배경으로 꼽힌다. 폴드는 펼친 상태에서 영상과 문서, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 제품이기 때문에 화면 평탄도가 제품 완성도에 미치는 영향이 크다. 접힘부위가 길고 디스플레이 면적도 넓어 화면 전체를 균일하게 받쳐주는 하부 지지 구조도 중요하다. 삼성전자는 강성이 높은 티타늄 합금 필름과 플레이트를 함께 적용해 화면 주름과 내구성, 제품 두께를 개선했다고 설명했다. 최근 폴드의 판매 비중이 커진 점도 눈에 띈다. 지난해 국내 사전판매에서 갤럭시 Z폴드7과 Z플립7은 총 104만대가 판매됐다. 이 가운데 폴드7이 60%, 플립7이 40%를 차지했다. 삼성전자가 2019년 폴더블폰을 처음 출시한 이후 국내 사전판매에서 폴드가 플립을 앞선 것은 처음이었다. 얇고 가벼워진 폴드7의 판매가 늘어난 가운데 차세대 디스플레이 기술도 폴드8에 먼저 적용된 셈이다. ◆ 소비자 불만 남은 플립…차기 모델 주목 플립8이 신기술 적용 대상에서 제외되면서 소비자들이 체감해 온 문제를 고가 폴드 제품부터 개선한다는 비판은 피하기 어렵게 됐다. 플립은 접었을 때 크기가 작고 휴대가 편리해 폴더블폰 대중화를 이끈 제품이다. 하지만 사용 기간이 길어질수록 화면 중앙의 접힘부위가 평평하게 유지되지 않고 굴곡이 도드라진다는 불만이 이어져 왔다. 화면을 위아래로 넘길 때 손가락에 단차가 느껴지거나 접힌 부분이 살짝 솟아오른 듯한 이질감이 생기고, 밝은 곳에서는 접힘 자국이 더 선명하게 보여 사용감을 떨어뜨린다는 지적이다. 폴드8에서 플렉스 티타늄의 양산성과 실제 주름 개선 효과가 확인되면 플립형 제품에 맞춘 구조를 별도로 개발해 차기 제품으로 확대할 가능성이 있다. 다만 플립용 설계와 시험이 추가로 필요한 만큼 내년 출시 제품에 곧바로 적용된다고 단정하기는 이르다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z플립7. [사진=삼성전자] ◆ 폴더블로 확대되지 않은 프라이버시 기능 갤럭시 S26 시리즈에서 처음 선보인 프라이버시 디스플레이는 차세대 폴더블 라인업으로 이어지지 않았다. 폴드8과 플립8 모두 적용 대상에서 빠졌다. 프라이버시 디스플레이는 사용자가 지정한 상황에서 화면의 시야각을 좁혀 옆 사람에게 내용이 잘 보이지 않도록 하는 기술이다. 비밀번호를 입력하거나 금융 서비스를 이용하는 등 민감한 정보를 다룰 때 화면 노출을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 폴드는 화면을 펼쳐 문서나 메시지, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 경우가 많아 주변에서 화면을 볼 수 있는 범위도 넓어진다. 이 때문에 프라이버시 디스플레이가 폴더블의 대화면 활용성을 보완할 기능으로 꼽혔지만 이번 신제품에는 반영되지 않았다. 삼성전자가 해당 기술을 향후 폴더블 제품군까지 확대할지는 아직 확인되지 않았다. 차기 제품에서 적용 범위가 넓어질지 주목된다. kji01@newspim.com 2026-07-16 11:37
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'육해공 통합' 4년제 사관학교 대전 자운대에 세운다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 16일 '국방교육 대개혁'을 표방하며 육·해·공군 사관학교를 대전 자운대 일대에 통합하는 '국군사관학교 창설 기본계획'을 공식 발표했다. 미래 안보환경 변화와 전시작전통제권(전작권) 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 장교를 양성하기 위해, 기존 각 군 사관학교를 "최고 수준의 첨단 통합 사관학교"로 재편하겠다는 구상이다. 국방부는 이번 계획을 "국방교육 대개혁의 첫걸음이자, 사관학교 교육체계 전반을 재설계하는 도약적 혁신"이라고 규정했다. 안규백 국방부장관이 지난 2월 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 문제 인식의 출발점으로 "지금 변화하지 않으면 미래는 없다"고 규정하며, "각 군 사관학교 병립 체계가 자원 중복과 분산투자를 초래하는 구조적 비효율을 낳고 있다"고 진단했다. 현행 육·해·공군 사관학교는 각각 약 700~1000명 규모로 일반 종합대학 단과대 수준에 불과하지만, 총 2900여 명의 생도를 양성하기 위해 3명의 3성 장군을 포함한 7명의 장성, 약 3000여 명의 지원 인력을 유지하고 있어 "규모 대비 지휘·지원 구조가 비대하다"는 것이 국방부 판단이다. 국방부는 또한 "전쟁 양상이 지·해·공을 넘어 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 등 '다영역 통제 능력'을 요구하는 시대로 급변하고 있는데도, 사관학교 교육체계는 여전히 군종별로 분절된 구조에 머물러 있다"고 지적했다. 새로 출범할 국군사관학교는 대전 자운대 지역에 통합 신설되며, KAIST와 국방과학연구소(ADD), 항공우주연구원, 천문연구원, 전자통신연구원, 원자력연구원 등 주요 연구기관이 밀집한 과학기술 클러스터와 연계된 '스마트캠퍼스'로 설계된다. 국군사관학교 예상 조감도. [그래픽=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 "분산·노후화된 기존 육·해·공군 사관학교 시설을 하나로 모아 과감한 집중투자를 단행, 규모의 경제가 실현된 세계 최고 수준의 통합 교육 플랫폼을 만들겠다"고 밝혔다. 교육과정은 우주·사이버·전자기스펙트럼을 포함한 AI 기반 전영역 작전을 주도할 수 있는 각 군 특성화 교육과, 전작권 회복 이후 한미 장병을 주도할 수 있는 국제 감각·소양 함양 과정으로 재설계된다. 국방부는 "현재 약 24% 수준인 사관학교 민간교수 비율을 점차 50% 이상으로 끌어올리고, 국립대학 수준 처우를 보장해 최고 석학이 장교 양성 일선에 참여하도록 하겠다"고 밝혔다. 통합 국군사관학교를 중심으로 간호사관학교, 첨단사관학교, 학군·학사장교 과정 등 다양한 교육 코스를 수용하는 '국방교육 허브'로 장기 발전시키고, 상징성이 큰 기존 사관학교 시설과 기념공간은 보존·활용 방안을 병행 마련한다는 계획이다. 국방부는 "전작권 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 주역을 길러내는 세계적 수준 첨단 사관학교로 도약하겠다"며 "국민 의견을 적극 수렴하는 열린 절차로 국방교육 대개혁을 추진하겠다"고 덧붙였다. gomsi@newspim.com 2026-07-16 10:12

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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