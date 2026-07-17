데카트론, 강남 플래그십 스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- 데카트론이 17일 서울 강남에 플래그십 스토어를 개장했다
- 강남 매장서 AI 기반 러닝 스타일 분석과 단독 트레일러닝화를 제공한다
- 트레일러닝 용품 증정·이벤트·러닝 클래스 등으로 스포츠 체험 공간을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 멀티 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 서울 강남에 플래그십 스토어를 열고 국내 소비자 접점을 확대한다.
데카트론은 서울 강남구 신논현역 인근에 '데카트론 강남 플래그십 스토어'를 개장했다고 밝혔다. 매장은 약 160평 규모로 조성됐으며, 러닝과 하이킹, 피트니스, 워터스포츠 등 다양한 스포츠 카테고리의 900여 종 제품을 갖췄다.
강남 플래그십 스토어는 지하철 9호선과 신분당선이 지나는 신논현역 6번 출구 인근에 위치해 접근성을 높였다. 데카트론은 다양한 스포츠 용품을 한 공간에서 체험하고 구매할 수 있도록 매장을 구성했다고 설명했다.
매장에서는 강남 플래그십 스토어 전용 서비스인 '데카트론 러닝 스타일 분석 서비스'도 운영한다. 고객이 스마트 인솔을 착용한 뒤 보행 데이터를 측정하면 AI 기반 분석을 통해 러닝 스타일과 걸음 패턴을 확인할 수 있으며, 이를 바탕으로 러닝 전문 스포츠 리더가 적합한 러닝화를 추천한다.
강남 플래그십 스토어에서는 트레일러닝화 신제품 '킵클라임'과 '킵클라임 맥스'도 단독 출시했다. 해당 제품은 255~285㎜ 사이즈로 한정 판매되며, 트레일러닝 환경을 고려한 기능성을 적용한 것이 특징이다.
이와 함께 구매 고객을 대상으로 트레일러닝 용품 증정 이벤트를 비롯해 영수증 인증 이벤트, 리뷰 이벤트 등을 진행하며, 러닝 클래스 '데카RUNNERS'도 운영할 예정이다.
데카트론 코리아 관계자는 "강남 플래그십 스토어를 통해 다양한 스포츠를 경험할 수 있는 공간을 제공하고, 스포츠를 즐기는 소비자들과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 데카트론 강남 플래그십 스토어는 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영된다. 이벤트와 프로모션, 러닝 클래스 관련 내용은 데카트론 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com