민병덕 의원 "홈플러스, 2000억원 긴급운영자금 확보…정상화는 이제부터"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 을지로위원회가 16일 메리츠의 홈플러스 2000억원 긴급운영자금 지원 결정을 환영했다
- 민병덕 위원장은 법원과 대주주가 회생절차 유지와 책임 있는 경영 정상화 계획을 내놓을 것을 촉구했다
- 국회는 현안질의·청문회와 제도개선을 통해 MBK 책임 규명과 투기자본 규제 강화를 추진할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 을지키는민생실천위원회(을지로위원회)는 메리츠금융그룹이 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP) 2000억원을 지원하기로 한 데 대해 "노동자와 입점업체, 협력업체 등 홈플러스에 생계를 기댄 30만명이 파산의 공포에서 일단 한숨을 돌릴 수 있게 됐다"며 환영의 뜻을 밝혔다.
민병덕 을지로위원장은 16일 오후 국회에서 기자회견을 열고 "지난 1년 4개월 동안 현장과 함께해 온 을지로위원장으로서 정말 다행스럽게 생각한다"며 이같이 밝혔다.
메리츠금융그룹은 이날 각각 이사회를 열고 홈플러스에 대한 2000억원 규모의 DIP 대출 안건을 최종 승인했다. MBK파트너스 김병주 회장의 개인 연대보증이 전제조건이었다. 홈플러스는 해당 자금을 토대로 오는 20일까지 서울회생법원에 즉시항고를 제기할 계획이다.
민 위원장은 "이제 공은 다시 법원과 대주주에게 넘어갔다"며 "법원은 2000억원의 자금 조달 방안이 마련된 만큼, 오는 7월 20일 즉시항고 기한에 맞춰 홈플러스가 회생절차를 계속 진행할 수 있도록 전향적인 결정을 내려야 한다"고 말했다.
다만 긴급운영자금이 확보됐더라도 홈플러스 정상화까지는 해결해야 할 과제가 적지 않다는 점도 강조했다. 휴업에 들어간 점포의 영업을 재개하고 상품 공급을 정상화하는 한편, 임금과 협력업체 납품대금 등 미지급 채무 문제와 노동자들의 고용 불안을 해소해야 하기 때문이다.
민 위원장은 "2000억원이 마련됐다고 해서 홈플러스가 다시 살아난 것은 아니다"며 "파산을 막고 회생을 다시 추진할 기회를 얻은 만큼 이제는 대주주가 책임 있는 경영 정상화 계획을 내놓고 실제로 이행해야 한다"고 강조했다.
국회 차원의 후속대응도 이어진다. 국회 정무위원회는 오는 21일 홈플러스 노동조합과 협력업체 관계자 등을 대상으로 현안질의를 진행할 예정이다.
아울러 홈플러스 사태를 불러온 MBK의 경영 책임을 규명하기 위한 국회 청문회와 투기자본의 무책임한 기업 인수와 경영을 막기 위한 제도 개선도 지속적으로 추진한다는 방침이다.
민 위원장은 "이번 2000억원 결정이 홈플러스 정상화의 끝이 아니라 시작이 되도록 법원과 정부, 대주주가 각자의 책임을 다하는지 계속 지켜보고 점검하겠다"고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com