고려아연, 대한간호협회와 맞손…재택간호에 1억5000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 15일 대한간호협회와 재택간호 지원 업무협약을 체결했다
- 고려아연은 적십자사를 통해 1억5000만원을 지원해 취약계층 재택간호와 생필품 지원에 쓰기로 했다
- 5000만원은 간호사 정서 소진 예방 프로그램과 임직원 봉사활동 등 간호사 지원에 활용하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 대한간호협회와 손잡고 재택간호 서비스 확대와 간호사 정서 소진 예방 지원에 나선다.
고려아연은 15일 서울 종로구 본사에서 대한간호협회와 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약에 따라 고려아연은 대한적십자사 서울지사를 통해 총 1억5000만원을 지원한다. 이 가운데 1억원은 방문간호 운영 장비와 추가 인력, 취약계층 대상 간호물품·생필품 지원 등에 활용된다.
나머지 5000만원은 높은 업무 강도와 교대근무 등으로 정서적 소진 위험이 큰 간호사들을 위한 예방 프로그램 개발과 운영에 투입된다.
고려아연은 임직원 봉사활동도 추진한다. 임직원들이 방문간호 업무를 보조하고 취약계층 가정에 생필품을 전달하는 방식이다. 내년 상반기 경기도 안성시에 조성되는 통합재택간호센터와 연계한 활동도 계획하고 있다.
정무경 고려아연 사장은 "지역사회 통합돌봄 체계 구축에 힘을 보태고 간호사들이 보다 안전하고 건강한 환경에서 근무할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com