경찰, 잠실 개표소 진입 막은 30대 여성 구속영장 신청

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 16일 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 관련 30대 여성 A씨에 대한 업무방해 사전구속영장을 신청했다.
- A씨는 지난달 16일 핸드볼경기장 진입을 막기 위해 2시간가량 문을 붙잡고 버틴 혐의를 받고, 참정권 보호를 위한 행동이라 주장했다.
- 경찰은 여자 핸드볼 주니어 대표팀 불법수색 혐의 30대 남성 1명에 대해 특수강요 등 사전구속영장을 신청하고, 기계실 출입문 파손 피의자 3명은 불구속 송치했다.
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핸드볼경기장 기계실 파손하고 침입한 3명 불구속 송치
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 경찰이 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장에서 체육단체 관계자들의 진입을 막은 30대 여성에 대해 구속영장을 신청했다.
16일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 업무방해 혐의를 받는 30대 여성 A씨에 대한 사전구속영장을 신청했다.
A씨는 지난달 16일 체육단체가 핸드볼경기장에 진입하는 과정에서 홀로 문을 붙잡고 약 2시간 동안 버텨 체육단체의 업무를 방해한 혐의를 받고 있다. A씨는 지난 10일 경찰에 출석해 조사를 받았다.
경찰 출석 당시 A씨는 "저를 포함한 참정권을 뺏긴 시민들이 필사적으로 지키고자 한 투표함이 거기 있었기 때문"이라며 "특정정당 이익이나 뜻을 따르기 위함이 아니라 국민 한 사람으로서 우리의 한 표가 온전히 지켜지길 바랐다"고 말했다. 그러면서 "이걸 위해선 법원이나 선관위의 증거보전 과정이 우선돼야 한다 생각했다"고 발언했다.
경찰은 또 지난달 8일 여자 핸드볼 주니어 대표팀을 불법수색한 혐의를 받고 있는 피의자 5명 중 30대 남성 1명에 대해서는 특수강요 등 혐의로 사전구속영장을 신청했다.
경찰은 아울러 지난달 7일 핸드볼경기장 기계실 출입문을 파손하고 침입한 혐의를 받는 피의자 3명은 건조물침입과 공용물건손상 등 혐의로 불구속 송치했다.
gdy10@newspim.com