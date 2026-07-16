국가안보실, 한미 통상·안보 현안 점검…강경화 주미대사 참석

AI 핵심 요약beta
- 국가안보실은 16일 NSC 상임위 열어 한미 통상·안보 현안 점검했다
- 회의엔 국방·외교·통상 등 범부처 참석해 일관된 대응 전략을 논의했다
- 위성락 실장은 통상·안보 결합된 한미관계 진전 위해 부처 협력과 공조 강화 방침을 밝혔다
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여러 부처 유기적 협력 대응해야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 국가안보실은 16일 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 열어 한미 간 통상·안보 현안을 점검하고 범부처 차원의 대응 전략을 논의했다.
이날 NSC 상임위원회는 위성락 국가안보실장 주재로 열렸다. 이번 회의에는 안규백 국방부 장관과 조현 외교부 장관 등 국가안전보장회의 상임위원회 구성원 외에도 강경화 주미한국대사와 기획재정부, 산업통상자원부, 공정거래위원회 등이 참석했다. 참석자들은 한미 간 주요 현안을 점검하고 일관된 대응 전략 수립을 위한 논의를 가졌다.
위 실장은 "대외 환경의 불확실성이 고조되는 시기일수록 공통된 인식을 바탕으로 국익을 지키기 위한 대처 방안을 잘 조정해야 한다"며 "한미 관계는 통상과 안보가 결합된 만큼 한 단계 진전시키기 위해 여러 부처가 유기적으로 협력해 대응해야 한다"고 강조했다.
국가안보실은 "앞으로도 통상 현안과 안보 의제가 긴밀히 연계되는 흐름에 맞춰 관련 부처 간 상시적인 공조 체계를 유지하며 국익을 극대화하는 방향으로 안보 전략을 조율해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com