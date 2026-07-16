신한투자증권, '신한 슈퍼SOL' 신규 가입 및 친구 초대 고객 대상 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 16일 신한 슈퍼SOL 신규가입·친구초대 이벤트를 9월 30일까지 진행한다고 밝혔다.
- 신한 슈퍼SOL은 은행·카드·증권·보험을 통합하고 SOL Link 계좌와 AI PB로 편리한 금융·투자 서비스를 제공한다.
- 이벤트 참가 신규 고객과 친구초대 상위 고객에게 네이버페이 포인트·국내주식쿠폰·아이패드 등 혜택을 제공한다.
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친구 초대 실적 상위 고객에게는 아이패드 증정
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 오는 9월 30일까지 자사 그룹 통합 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'의 신규 가입 및 친구 초대 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 지난 6월 출시한 신한 슈퍼SOL은 은행·카드·증권·보험을 하나로 연결한 통합 금융 플랫폼이다. 은행과 증권 기능을 연결한 'SOL Link 계좌'를 통해 편리한 금융 생활과 낮은 주식 거래 수수료를 제공하고, 'AI PB'를 통해 맞춤형 투자 정보를 제공한다.
회사는 이벤트 기간 신한투자증권 홈페이지의 이벤트를 통해 신한 슈퍼SOL에 신규 가입한 고객에게 5000원 상당의 혜택을 제공할 예정이다. 신한투자증권 계좌를 보유한 고객은 국내주식쿠폰 5000원을, 계좌가 없는 고객은 네이버페이 포인트 5000원을 받을 수 있다.
친구 초대 이벤트도 진행한다. 초대받은 친구가 초대 링크를 통해 신한 슈퍼SOL에 신규 가입하면 초대한 고객에게 네이버페이포인트 1000원, 초대받은 친구에게 2000원을 각각 제공한다. 초대받은 친구는 조건 충족 시 신규 가입 혜택도 받을 수 있다. 이벤트 기간 친구초대 실적 상위 20명에게는 아이패드 1대를 증정한다.
양진근 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 신한 슈퍼SOL의 편리한 금융 서비스와 투자 기능을 경험할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 고객의 투자 접근성과 편의성을 높일 수 있는 다양한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com