광명시의회·중앙대광명병원, 지역 의료서비스 강화 위해 맞손

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회는 16일 중앙대광명병원과 의료협력 간담회를 개최했다
- 양질의 필수 의료 제공 위해 상시 소통창구 마련과 협력 방안을 논의했다
- 중증·응급의료 강화와 의료접근성 향상 등 민생 보건정책에 의정 역량을 집중하기로 했다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 지역 거점 의료기관인 중앙대학교광명병원과 손잡고 관내 의료서비스 강화와 시민 보건 환경 개선을 위해 본격적인 협력에 나섰다고 16일 밝혔다.
의회는 이날 중앙대학교광명병원 회의실에서 이형덕 의장을 비롯한 시의원들과 정용훈 병원장 등 병원 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 지역 주민들에게 양질의 필수 의료 서비스를 안정적으로 제공하기 위해 시의회와 지역 거점 병원 간의 상시적인 소통 창구를 마련하고, 실질적인 협력 방안을 모색하고자 마련됐다.
참석자들은 급변하는 의료 환경 속에서 광명시 관내 중증·응급 의료체계를 강화하는 방안 등 시급한 주요 보건 의료 현안을 공유했다. 이어 시민들의 의료 접근성을 대폭 향상하고 의료 서비스의 질을 격상하기 위한 다각적인 지원책을 논의했다.
이형덕 광명시의회 의장은 "중앙대학교광명병원은 첨단 의료시설을 기반으로 광명시민을 비롯한 수도권 서남부 주민들의 건강과 생명을 지키는 핵심 의료기관"이라며 "지역 주민 누구나 안심하고 신속한 진료를 받을 수 있는 최적의 의료 환경을 조성할 수 있도록 의회 차원에서도 정책적 지원과 소통을 아끼지 않겠다"고 말했다.
광명시의회는 이번 간담회를 시작으로 관내 주요 공공·민간 기관들과의 현장 소통 행보를 넓혀가며 시민들의 실생활과 밀접한 민생 정책 발굴과 지역 현안 해결에 의정 역량을 집중할 계획이다.
1141world@newspim.com