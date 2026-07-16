국산 UAM 시제기 날았다…5m 상공서 3분간 안정적 비행

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부는 16일 K-UAM 비행 쇼케이스를 다시 열어 3분 비행을 성공시켰다
- 국내 개발 UAM 기체는 5m 상공에서 안정적으로 비행해 성능과 운용 가능성을 실증했다
- 정부는 UAM 초기 상용화 제도와 조종사 양성 등 기반을 마련하고 기업 기술개발을 지원할 계획이다
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제작사 "지속적인 시험으로 완성도 높일 것"
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내 개발 도심항공교통(UAM) 기체가 약 5m 상공에서 3분간 안정적으로 비행에 성공했다.
국토교통부는 16일 '2026 드론·UAM 박람회'에서 연기됐던 국내 개발 'K-UAM 비행 쇼케이스'를 다시 열어 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
당초 박람회 개막일에 실시할 예정이었던 비행 시연은 연기됐으나 충분한 점검을 거쳐 이날 다시 진행됐다. 기체는 약 5m 상공에서 약 3분간 안정적으로 비행하며 계획된 비행을 성공적으로 수행했다.
점검 과정에서는 UAM팀코리아 참여기관인 한국전파진흥협회(RAPA)가 도심 전파환경 조사와 항공기 통신 컨설팅 등을 지원했다.
이번 시연은 국내 기업이 개발 중인 UAM 기체의 비행 성능과 운용 가능성을 실제 환경에서 확인한 실증이다. 향후 초기 상용화를 위한 기술 축적에 의미가 있다.
시제기인 시험 제작 항공기를 개발한 삼보모터스그룹 관계자는 "실증 과정에서는 다양한 상황이 발생할 수 있지만 안전을 최우선으로 점검과 보완을 거쳐 계획한 비행을 성공적으로 마칠 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 비행시험을 통해 기체의 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.
김기훈 국토부 도심항공교통정책과장은 "새로운 항공기술은 반복적인 실증과 검증을 통해 완성된다"며 "이번 시연은 국내 UAM 기술이 한 걸음 더 나아가는 과정이었다"고 말했다.
이어 "정부도 초기 상용화 제도 구축과 조종사 양성 등 상용화 기반을 차질 없이 마련하고 기업의 기술개발과 실증을 지속적으로 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.
Q. K-UAM 비행 쇼케이스는 언제 다시 열렸습니까?
A. 국토교통부는 16일 '2026 드론·UAM 박람회'에서 연기됐던 국내 개발 K-UAM 비행 쇼케이스를 다시 열었습니다.
Q. 비행 시연은 어떻게 진행됐습니까?
A. 기체는 약 5m 상공에서 약 3분간 안정적으로 비행하며 계획된 비행을 성공적으로 수행했습니다.
Q. 당초 예정된 비행 시연이 연기된 뒤 어떤 점검이 이뤄졌습니까?
A. 충분한 점검과 보완을 거쳤으며 한국전파진흥협회가 도심 전파환경 조사와 항공기 통신 컨설팅 등을 지원했습니다.
Q. 이번 시연에는 어떤 의미가 있습니까?
A. 국내 기업이 개발 중인 UAM 기체의 비행 성능과 실제 환경에서의 운용 가능성을 확인한 실증입니다. 향후 초기 상용화를 위한 기술 축적에도 의미가 있습니다.
Q. 정부는 UAM 상용화를 위해 무엇을 추진할 계획입니까?
A. 초기 상용화에 필요한 제도를 구축하고 조종사를 양성하는 등 기반을 마련할 계획입니다. 기업의 기술개발과 실증도 지속적으로 지원할 방침입니다.
chulsoofriend@newspim.com