강릉시, '오죽헌 야간상설공연' 내달 22일까지 진행

AI 핵심 요약beta
- 강릉 오죽헌·시립박물관이 18일 야간개장을 시작했다.
- 18일부터 8월 22일까지 금·토 야간상설공연을 연다.
- 오후 5시 이후 무료개방해 야경·공연을 즐기게 했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시 오죽헌·시립박물관은 여름 피서철을 맞아 오는 18일 야간 개장을 시작으로 (사)국가무형유산 강릉농악보존회가 주관하는 '2026 오죽헌 야간상설공연'을 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 공연은 18일부터 8월 22일까지 매주 금·토요일 저녁 7시부터 8시 30분까지 진행되며 관람객들에게 전통과 현대가 조화를 이루는 문화 공연을 선보일 예정이다.
개막 공연인 18일에는 강릉시립합창단의 화려한 화음, 아찔한 줄타기, 신명 나는 강릉농악 등이 관람객을 매료시킬 예정이다. 이후 매주 금·토요일마다 창작국악 공연과 타악 퍼포먼스, 밴드 공연, 춤이 어우러져 여름밤의 열기를 더할 계획이다.
특히 올해는 야간 관광의 활성화를 위해 공연 당일 오후 5시 이후 오죽헌을 무료로 개방한다. 실내 전시관 관람은 오후 6시에 종료되지만 야외 구역은 공연이 끝나는 오후 8시 30분까지 자유롭게 둘러볼 수 있어 야경과 공연을 함께 즐기는 기회를 제공한다.
임승빈 오죽헌·시립박물관장은 "오죽헌을 찾는 시민과 관광객에게 잊지 못할 감동과 추억을 선사하고자 공연을 더욱 풍성하게 기획했다"며 "달빛 아래 펼쳐지는 아름다운 야경과 공연을 통해 특별한 추억을 쌓고 힐링하는 시간을 가지길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com