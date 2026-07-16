또 머리 숙인 유재성 경찰청장 직무대행…"'장윤기 사건' 유족·국민께 사과"

AI 핵심 요약beta
- 유재성 경찰청장 직무대행이 16일 장윤기 사건 관련 대국민 사과를 했다
- 유 대행은 행안부의 경찰 수사 내부 비리 근절·민주적 통제 방안을 신속 추진해 신뢰 회복에 나서겠다고 했다
- 윤호중 행안부 장관과 유 대행은 경찰 수사 인권·감찰 조사기구 설치와 내부비리수사대 신설 등의 방안을 발표했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = '장윤기 살인사건 증거인멸·은폐 의혹'과 관련해 유재성 경찰청장 직무대행이 또 머리를 숙이고 대국민 사과를 했다.
유재성 직무대행은 16일 오후 정부 서울청사에서 '경찰 수사 내부 비리 근절 민주적 통제 강화' 방안 브리핑에 앞서 "다시 한번 피해자 유가족분들과 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했다.
이어 유재성 대행은 "행안부가 발표한 경찰 수사 내부 비리 근절 및 민주적 통제 방안을 신속하게 추진하겠다"며 "대책 발표가 끝이 아니라 국민께 신뢰받는 경찰 수사 혁신의 시작점이라고 생각한다"고 강조했다.
끝으로 유 대행은 "경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 TF를 조속히 구성해 경찰 수사역량 제고, 사회적 약자 대상 사건 처리 등에 있어 제도적 보완책을 신속히 마련해 보고하겠다"고 덧붙였다.
앞서 유 대행은 지난 10일에도 전국 경찰지휘부 회상회의를 열고 이번 사건과 관련해 유족 및 국민에게 사과했다.
유 대행은 "장윤기 사건과 관련해 당시 경찰서 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속되는 참담한 일이 발생했다"며 "국민께서 주시는 우려와 질책을 엄중하게 인식하고 있다"고 말했다.
이어 "이번 일로 유가족 여러분께 또 다시 씻기 힘든 상처를 드리게 된 점 깊이 사죄드린다"며 "국민 여러분께도 실망을 끼쳐드려 매우 송구스럽게 생각한다"고 사과했다.
한편 윤호중 행정안전부 장관와 유 대행은 이날 오후 브리핑을 열고 경찰을 감시·통제하는 '경찰 수사 인권·감찰 조사기구' 설치, 내부비리수사대 신설 등을 담은 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 방안'을 발표했다.
calebcao@newspim.com