양양군 해수욕장 수질·모래 '적합' 판정...청정 해변 공인

AI 핵심 요약beta
- 양양군이 16일 관내 해수욕장을 검사해 청정 해변으로 공인했다.
- 수질·모래 검사에서 대장균·장구균·중금속 모두 기준치 이내로 안전한 것으로 나타났다.
- 양양군은 해양쓰레기 비상 대응 체계를 가동하며 해변 청결과 수질 관리를 지속 강화하고 있다.
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 올여름 휴가철을 맞아 양양군이 관내 해수욕장이 '청정 해변'으로 공인받았다고 16일 밝혔다. 해수욕장들은 수질 및 백사장 모래 검사에서 모든 항목에서 '적합' 판정을 받아 안전한 환경을 확보했다.
이번 검사 결과는 해수욕장 개장을 앞두고 관광객들의 건강과 안전을 위해 실시됐다. 장염 등을 유발할 수 있는 대장균과 수인성 전염병의 지표가 되는 장구균 여부를 분석한 결과 모든 해수욕장이 수질 기준에 부합하는 것으로 나타났다.
또한 백사장 모래에 대한 중금속 검사 결과에서는 카드뮴, 납, 비소, 수은, 6가크롬 등이 기준치 이하로 검출돼 아이들이 안전하게 모래놀이를 즐길 수 있는 환경이 유지되고 있다.
양양군은 검사 결과에 만족하지 않고 청결을 지속적으로 유지하기 위해 행정력을 집중하고 있다. 강풍이나 조류로 유입되는 해양쓰레기를 신속하게 처리하기 위해 6개 읍·면이 비상 대응 체계를 운영하고 있으며 즉시 장비와 인력을 투입하는 밀착형 정화 활동을 펼치고 있다.
양양군 관계자는 "관광객들이 스트레스를 날리고 안전하게 휴식을 취할 수 있도록 수질 관리와 해변 정화에 힘쓰고 있다"고 전했다. 이어 "믿을 수 있는 양양 해수욕장에서 특별한 여름 추억을 만들어가길 바란다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com