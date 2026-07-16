의정부소방서, 여름철 수난사고 대응 훈련...재난 대응력 강화

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서가 16일 북한산 원도봉계곡에서
- 여름철 집중호우·계곡 안전사고 대비 합동훈련을 했다
- 계곡 고립자 구조·수난구조기법 숙달 등 실전형 훈련으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 최근 국지성 집중호우로 인한 계곡 안전사고에 대비하기 위해 북한산국립공원 도봉사무소 산악구조대와 합동 대응훈련을 실시했다고 16일 밝혔다.
의정부소방서는 이날 의정부시 북한산국립공원 원도봉계곡 일원에서 도봉사무소 산악구조대와 함께 여름철 집중호우 및 계곡 안전사고에 대비한 유관기관 합동 수난안전사고 대응훈련을 진행했다.
이번 훈련은 최근 국지성 집중호우와 집중강우로 계곡 수위가 급격히 상승하는 등 여름철 수난사고 위험이 커지고 있는 상황에서 신속한 인명 구조와 현장 대응능력을 강화하고 유관기관 간 공조체계를 보다 공고히 하기 위해 마련됐다.
훈련에는 의정부소방서 구조대와 북한산국립공원 도봉사무소 산악구조대가 참여했으며 계곡 고립자 구조, 급류 및 계곡 지형을 활용한 수난구조기법 숙달, 로프를 활용한 구조대상자 이송, 유관기관 간 역할분담 및 합동 대응절차 점검 등 실제 재난현장을 가정한 실전형 훈련으로 진행됐다.
조창근 의정부소방서장은 "최근 기상이변으로 국지성 집중호우가 빈번하게 발생하고 있는 만큼 계곡과 하천 이용 시 각별한 주의가 필요하다"며 "앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력과 반복적인 합동훈련을 통해 재난 대응역량을 지속적으로 강화해 시민의 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
소방서는 여름철 집중호우로 인한 계곡 및 하천 안전사고에 대비해 지속적인 교육·훈련과 유관기관 협력을 강화하고 신속하고 전문적인 구조활동을 통해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다할 방침이다.
asj7376@newspim.com