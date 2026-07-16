지투지바이오, 치매치료제 GB-5001 임상데이터 공개

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오가 16일 AAIC 2026에서 치매치료제 GB-5001 반복투약 임상1상 데이터를 공개했다.
- GB-5001은 도네페질 성분 월1회 장기지속형 주사제로 단회투여에서 용량비례 약동학과 기존 아리셉트와 유사한 혈중농도를 보였다.
- 지투지바이오는 8월 CSR 수령 후 세부 데이터를 공개하고 파트너십 논의와 허가 임상 진입을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지투지바이오가 개발 중인 월 1회 투약 치매치료제 'GB-5001'의 임상 1상 반복투약 데이터가 국제 학술대회에서 공개됐다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 지투지바이오는 지난 12~15일 영국 런던에서 개최된 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC 2026)에서 GB-5001의 주요 데이터를 발표했다. 충남대학교병원 임상약리학과 선우정 교수가 반복투약 시의 안전성과 내약성, 항정상태 도달 양상 및 약동학 결과를 공개했다.
GB-5001은 도네페질 성분의 장기지속형 주사제다. 알츠하이머 치매 환자는 정해진 시간에 약을 스스로 복용하기 어렵다. 특히 환자의 60~70% 이상이 음식을 삼키기 어려운 연하장애를 동반하는 것으로 알려져 있어, 장기지속형 주사제에 대한 임상 현장의 수요가 지속적으로 제기돼 왔다.
회사에 따르면 건강한 성인을 대상으로 실시한 임상 1상 단회투약 결과에서 99일 동안의 약물 방출 데이터를 확보했다. 70·140·280mg 단회 투여 후 혈중 약물 농도는 용량에 비례했으며, 집단약동학 시뮬레이션을 통해 확인한 항정상태 약동학 결과 140mg은 기존 치매치료제 아리셉트 5mg과, 280mg은 아리셉트 10mg과 유사한 것으로 나타났다.
설은영 지투지바이오 연구소장은 "도네페질은 우수한 접근성과 경제성을 바탕으로 폭넓은 환자군에게 쓰이는 표준 치료제인 만큼, 장기지속형 제형에 대한 시장 내 중요성은 더욱 커질 것"이라고 말했다.
지투지바이오는 8월 임상시험결과보고서(CSR)를 수령하는 대로 안전성과 내약성이 입증된 세부 데이터를 공식적으로 공개할 계획이다. 이를 기반으로 전략적인 파트너십 논의를 본격화하고 허가 임상 진입을 위한 후속 개발에 속도를 낼 방침이다.
nylee54@newspim.com