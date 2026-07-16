선익시스템, 'K-Display 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 선익시스템은 22일~24일 코엑스 K-Display 2026에 참가했다.
- OLED 증착장비와 OLEDoS·페로브스카이트 등 차세대 사업 확장 방향을 소개했다.
- AI·XR 등 고성능 디스플레이 투자 확대 속 글로벌 고객과 협력 기반을 강화할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OLED 증착장비 전문기업 선익시스템은 오는 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 개최되는 'K-Display 2026'에 참가한다고 16일 밝혔다.
K-Display는 국내 유일의 디스플레이 전문 국제 전시회로, 글로벌 패널 기업과 소재·부품·장비 기업들이 최신 산업 동향과 기술을 공유하고 비즈니스 기회를 모색하는 행사다. 올해 전시회는 약 200개 기업, 590개 부스 규모로 운영될 예정이다.
회사에 따르면 이번 전시에서 선익시스템은 OLED 증착(Evaporation) 장비를 비롯해 OLEDoS, 차세대 디스플레이 및 페로브스카이트 분야로 확장되고 있는 사업 방향을 소개한다. 국내외 고객사와 업계 관계자를 대상으로 비즈니스 미팅과 기술 교류도 진행할 계획이다.
인공지능(AI) 기기 확산과 스마트 글래스, XR 디바이스 등 차세대 디스플레이 시장이 빠르게 성장하면서 OLED를 중심으로 한 고성능 디스플레이 투자가 확대되고 있다. 선익시스템은 이번 전시회를 통해 변화하는 시장 환경을 공유하고 글로벌 고객과의 협력 기반을 강화한다는 방침이다.
선익시스템은 OLED 증착장비 분야의 기술력을 바탕으로 IT OLED, OLEDoS, 페로브스카이트 등 차세대 성장 분야까지 사업 영역을 확대하고 있다. 최근 생산 인프라 확충을 통해 글로벌 고객 대응 역량도 지속적으로 강화하고 있다.
회사 관계자는 "K-Display는 국내외 디스플레이 산업 관계자들이 한자리에 모이는 대표적인 행사인 만큼 다양한 고객 및 협력사와 직접 소통할 수 있는 중요한 기회"라며 "앞으로도 디스플레이 산업의 변화에 선제적으로 대응하며 고객과의 협력을 확대하고 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com