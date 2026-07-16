김주양 농협 농업경제대표 "계열사 경쟁력 강화해 실익 키워야"

AI 핵심 요약beta
- 김주양 농협경제대표이사가 14일 NH농우바이오를 찾았다.
- 종자 수출 확대와 R&D 경쟁력 강화 방안을 점검했다.
- 농협경제지주는 계열사 순회하며 현장경영을 이어가기로 했다.
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주요 계열사 순차 방문 예정
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협경제지주가 계열사 경쟁력 강화를 통해 농업인 실익을 높이기 위한 현장경영에 속도를 낸다. 김주양 농업경제대표이사는 첫 일정으로 국내 종자업계 1위인 NH농우바이오를 찾아 종자 수출 확대와 연구개발(R&D) 경쟁력 강화 방안을 점검했다.
농협경제지주는 김주양 대표가 지난 14일 경기 수원시에 있는 NH농우바이오를 방문해 경영 현황을 살피고, 종자 수출 확대와 연구개발 역량을 활용한 맞춤형 종자 개발방안 등을 논의했다고 16일 밝혔다.
NH농우바이오는 국내 종자업계 1위 기업이다. 지난 2014년 농협경제지주 계열사로 편입된 뒤 연구개발 투자와 해외시장 개척을 지속하며 K-시드 세계화에 힘쓰고 있다.
농협경제지주는 NH농우바이오를 시작으로 농협양곡, 농협에코아그로 등 주요 계열사를 순차적으로 방문하며 현장 중심의 소통을 이어갈 계획이다.
김 대표는 "종자는 미래 농업을 이끌어갈 핵심 산업이자 새로운 성장동력"이라며 "농협은 계열사의 경쟁력 강화로 농업인에게 실질적인 도움이 되는 사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com