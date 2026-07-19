[주간금융이슈] 우체국에서 4대 은행 대출 받는다…최대 1억원 가능

20일부터 농어촌 20개 우체국서 시범운영, '은행대리업' 첫발

신용대출·새희망홀씨 8개 상품 취급



[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 다음 주부터 은행 점포가 없는 농어촌 지역 주민도 가까운 우체국에서 4대 시중은행의 대출상품을 비교하고 신청할 수 있게 된다. 우체국은 그동안 시중은행 고객의 입출금 등 단순 창구업무를 대신해왔지만, 대출상품 상담과 신청 접수, 약정 체결까지 업무 범위가 확대되는 것은 이번이 처음이다.

16일 금융권에 따르면 금융위원회와 우정사업본부, 금융결제원, KB국민·신한·하나·우리은행은 오는 20일부터 전국 20개 총괄우체국에서 은행대리업 시범사업을 시작한다. 대상은 은행 점포 비중과 인구감소지역 여부 등을 고려해 선정된 강원·충청·전북·전남·경북·경남 지역 우체국이다.

은행대리업은 은행이 아닌 제3자가 은행을 대신해 고객과 접점이 되는 업무를 수행하는 제도다. 우체국 직원이 대출상품을 설명하고 상담한 뒤 신청서를 접수하면 은행이 대출 심사와 금리·한도 산정을 진행한다. 이후 고객은 우체국에서 은행별 심사 결과를 확인하고 원하는 상품을 골라 대출약정서를 작성할 수 있다. 최종 승인과 대출금 지급은 각 은행이 맡는다.

금융당국은 올해 시범운영 결과를 점검한 뒤 2027년부터 운영 지역을 확대하고 개인사업자대출 등으로 취급 상품을 넓히는 방안을 검토할 계획이다.

서울 광화문우체국에서 시민들이 금융·우편 서비스를 이용하고 있다. [사진= 뉴스핌DB]

시범사업에 따라 이용자는 우체국을 한 번 방문해 4대 은행의 개인신용대출과 정책서민금융상품인 새희망홀씨 등 총 8개 상품을 동시에 신청할 수 있다. 은행별로 제시된 금리와 한도를 비교한 뒤 가장 유리한 조건을 선택할 수 있어 사실상 '오프라인 대출비교 플랫폼' 역할을 하게 된다.

일반 신용대출 한도는 국민·하나은행 최대 1억원, 우리은행 8000만원, 신한은행 5000만원이다. 새희망홀씨는 최대 3500만원이다. 은행별 우대 혜택도 제공된다.국민·우리·하나은행은 0.2%포인트(p) 우대금리를 적용하고 신한은행은 개인신용대출의 중도상환수수료를 면제한다.

우체국이 시중은행 업무를 대신하는 것이 완전히 처음은 아니다. 우정사업본부는 2022년 11월부터 KB국민·신한·하나·우리은행 고객이 전국 2500여개 우체국에서 별도 수수료 없이 입출금과 계좌조회, 현금자동입출금기(ATM) 업무를 볼 수 있도록 '우체국 창구망 공동이용' 서비스를 운영해왔다. 당시에도 은행 점포 감소에 따른 고령층과 농어촌 주민의 금융 불편을 줄이려는 취지였다.

이번 사업은 기존의 단순 거래업무에서 나아가 우체국 직원이 은행 대출상품을 직접 설명하고 신청서 접수와 심사 결과 안내, 약정서 작성까지 담당한다는 점에서 차이가 있다. 우체국이 단순한 은행 공동창구를 넘어 금융상품의 대면 판매채널로 역할을 넓히는 셈이다.

은행대리업 도입 배경에는 지속적인 은행 점포 감소가 있다. 4대 은행의 점포(지점, 출장소)는 2020년 3303곳에서 2025년 2685곳으로 지속 감소했다. 특히 농어촌이나 인구감소지역은 점포 한 곳이 문을 닫으면 인근 은행까지 장거리를 이동해야 해 고령층과 디지털 취약계층의 불편이 상대적으로 컸다. 우체국은 예금과 보험 업무 등 기본적인 금융업무 경험이 있는데다 전국 단위의 오프라인망도 갖추고 있어 은행 점포의 대안으로 부상했다.

다만 일반 은행 점포와 비교하면 한계가 뚜렷하다. 취급 상품이 개인신용대출과 새희망홀씨에 한정돼 주택담보대출과 전세대출, 개인사업자·법인대출, 예·적금 가입 등 지역 주민의 수요가 높은 업무는 이용할 수 없다.

소비자 보호 장치가 현장에서 제대로 작동하는지도 관건이다. 금융위원회는 불완전판매 등으로 소비자 피해가 발생할 경우 기본적인 법적 책임을 상품을 공급한 은행이 부담하도록 했다. 은행이 은행대리업 운영을 명분으로 인근 영업점을 추가 폐쇄하는 것도 제한했다.

시중 은행들은 시행 첫 1~2주 동안 각 우체국에 은행 직원을 파견해 대출 상담과 신청, 약정 과정을 지원한다는 방침이다. 우체국 인근 은행 점포와 핫라인도 구축했다. 시행 초기에는 서류 전달과 확인 절차로 인해 신청부터 대출 실행까지 빠르면 2일 가량이 걸릴 전망이다.

시중은행 한 관계자는 "우체국 전담직원을 대상으로 집합·화상교육을 진행했으며 초기 1~2주 현장인력 파견 이후에도 추가 교육과 업무 점검, 전산 모니터링 등을 지속 실시해 소비자 불편을 최소화하고 안정적인 운영이 이뤄지도록 관리할 계획이다"라고 말했다.

romeok@newspim.com