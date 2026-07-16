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2026.07.16 (목)
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3년 6개월 만에 긴축 전환…대출 부담에 주택시장 '숨 고르기'

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  • 한국은행이 16일 기준금리를 연 2.75%로 올려 주택시장 매수 관망세가 짙어질 전망이다.
  • 이번 인상은 거래 감소와 매수 심리 위축을 먼저 불러오고, 추가 긴축 시 대출 의존도 높은 수도권 외곽·지방부터 가격 조정 압력이 커질 수 있다.
  • 세제 부담과 금리 상승이 함께 누적될 경우 다주택자·투자 중심 지역을 중심으로 매물은 점진적 증가, 지역별 가격 양극화는 심화될 가능성이 크다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기준금리 2.75%로 인상…주택 수요자 대출 부담 확대
전문가 "집값보다 거래·매수심리 위축이 먼저"
금융비용 증가에 지방·비인기 지역 타격 불가피

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국은행이 지난해 7월부터 올해 5월까지 이어온 8차례 연속 금리 동결을 끝내고 긴축 기조로 돌아서면서 주택시장 관망세가 짙어질 것이란 관측이 제기된다.

추가 금리 인상이 제한될 경우 급격한 매물 증가 가능성은 크지 않지만, 금융비용과 보유 부담이 커지면 수도권 외곽과 지방을 중심으로 가격 조정 압력이 확대될 수 있다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 16일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 2026.07.16 photo@newspim.com

◆ 매물 잠그는 세제, 보유 압박하는 금리

16일 부동산 업계에 따르면 기준금리가 3년 6개월 만에 연 2.75%로 오르면서 주택시장에는 당분간 매수 관망세가 짙어질 전망이다. 2023년 1월 인상 이후 처음이다.

이번 기준금리 인상은 대출을 활용해 주택을 매수하려는 실수요자와 투자자의 자금 부담을 높여 거래를 위축시키는 요인으로 꼽힌다. 은행권의 대출총량 관리와 이달 말 세제 개편안 발표까지 맞물린 만큼 수요자들이 당장 계약에 나서기보다 정책과 대출금리 흐름을 지켜볼 가능성이 크다.

최근 주택시장에서는 가격과 가계대출이 동시에 증가했다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 주택 매매가격은 전월보다 1.03% 올랐다. 이 중 서울 아파트는 1.21% 상승했다. 재건축 추진 단지와 대단지, 역세권을 중심으로 매수세가 이어지면서 수도권과 지방 사이 가격 흐름도 엇갈렸다.

은행권 가계대출도 다시 큰 폭으로 늘었다. 지난달 말 기준 예금은행 가계대출 잔액은 한 달 전보다 7조6000억원 늘었다. 2024년 8월 이후 1년 10개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 집값 상승 기대와 주식 투자 수요가 겹치면서 주택담보대출뿐 아니라 기타대출까지 증가한 것으로 분석된다.

전문가들은 이번 금리 인상의 영향이 당장 집값 하락이나 대규모 매물 출회보다는 거래 감소와 매수 심리 위축으로 먼저 나타날 것으로 봤다. 신규 대출을 받아야 하는 실수요자는 높아진 이자 부담과 대출한도를 다시 따져야 하는 반면 기존 보유자가 한 차례의 금리 인상만으로 급하게 주택을 처분할 가능성은 크지 않다는 분석이다.

양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "현재 기준금리와 주택담보대출 금리가 이미 높은 수준이고 금융기관도 금리 인상 가능성을 상당 부분 반영한 상태"라며 "이번 한 차례 인상만으로 매물이 대거 출회될 가능성은 크지 않다"고 말했다.

매도자는 추가 금리 인상 여부를 지켜보고 매수자는 금융비용 부담으로 계약을 미루면서 당분간 거래가 줄어들 가능성이 크다. 매물 증가보다 매도자와 매수자 사이의 가격 눈높이가 벌어지는 현상이 우선 나타날 수 있다는 설명이다.

◆ 추가 긴축 땐 외곽부터 압박…강남3구·용산구 영향 제한적

기준금리 인상이 이어지고 주택담보대출 금리까지 다시 오르면 시장 상황은 달라질 수 있다. 과거에도 세금 강화보다는 금융비용의 급격한 증가가 실제 매물 출회에 더 직접적인 영향을 미쳤다.

문재인 정부 당시에는 다주택자 양도소득세 중과와 종합부동산세 강화에도 집을 팔 때 부담해야 하는 세금이 커지면서 매도 대신 보유를 선택하는 다주택자가 늘었다. 가격 상승기에도 거래가 줄고 매물이 잠기는 현상이 나타난 배경이다.

2022년 이후에는 기준금리와 주택담보대출 금리가 빠르게 오르면서 금융비용을 견디기 어려워진 일부 투자자가 매도에 나섰다. 세금은 매도 결정을 미루게 하지만 금리는 주택을 보유하는 동안 비용을 지속해서 높여 매도를 압박한다는 차이가 있다.

양 전문위원은 "향후 추가 인상으로 주택담보대출 금리까지 상승하면 레버리지 활용이 큰 다주택자와 대환·만기 연장 부담이 커진 차주를 중심으로 매물이 점진적으로 증가할 수 있다"고 말했다.

향후 주택시장에 미칠 영향은 추가 기준금리 인상 여부와 은행권 주택담보대출 금리의 움직임에 따라 달라질 전망이다. 수요자들이 금융비용이 얼마나 더 늘어날지 확인하기 전까지 매수 결정을 미루면서 당분간 거래시장에는 관망세가 짙어질 가능성이 크다.

송승현 도시와경제 대표는 "이번 기준금리 인상은 주택시장에 단기적으로 관망세를 확대시키는 요인"이라며 "대출금리 부담이 커지면서 실수요자의 매수 결정은 늦어지고 투자수요도 위축될 가능성이 있다"고 말했다.

추가 인상이 이어져 금융비용이 누적되고 세제 개편에 따른 보유 부담까지 커지면 투자 비중과 대출 의존도가 높은 수도권 외곽을 중심으로 매도 압력이 높아질 수 있다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "이번 기준금리 인상은 은행별 대출총량 관리에 따른 대출한도 축소와 이달 말 세제 개편안 등과 맞물려 수요자들의 관망세를 당분간 이어지게 할 것"이라고 말했다.

금리 인상에 따른 영향은 지역별로 다르게 나타날 가능성이 크다. 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구 등은 자산가와 현금 매수 비중이 높고 공급 희소성도 커 금리 변화에 대한 민감도가 상대적으로 낮다. 반면 대출 의존도가 높거나 공급 물량이 많은 수도권 외곽과 지방은 금융비용 증가에 더 민감하게 반응할 수 있다.

송 대표는 "서울 핵심지처럼 공급이 부족하고 실수요가 집중되는 지역은 가격 조정 폭이 제한될 수 있다"며 "지방과 공급이 많은 지역은 거래 감소와 가격 약세가 이어지며 지역별 양극화가 더욱 뚜렷해질 가능성이 크다"고 진단했다.

남 연구원은 "관망세가 주도하겠으나 매물 부족과 자산시장 내 여전히 풍부한 유동성 등 가격 상승 압력으로 작용할 요인도 남아 있다"며 "기준금리 인상이 단기간에 큰 폭의 가격 하락으로 이어질지는 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다. 

chulsoofriend@newspim.com

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[단독] 'Z플립8'에 주름 개선 신기술 뺐다 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 폴더블폰의 고질적인 화면 주름을 줄이기 위해 '플렉스 티타늄'을 도입했지만, 접힘부 굴곡과 단차에 대한 소비자 불만이 이어져 온 갤럭시 Z플립8은 제외됐다. 고급 기술을 상위 제품에 먼저 적용해 제품 간 차별화를 두는 전략은 기존에도 활용해 왔다. 다만 화면 주름 개선은 새로운 편의 기능을 추가하는 것과 달리 폴더블폰의 기본 사용감과 완성도에 직결된다는 점에서 이번 선별 적용의 배경에 관심이 쏠린다. 업계에서는 폴드와 플립의 서로 다른 패널 구조와 접힘 방향, 별도 설계·내구성 시험, 양산 검증 과정이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 전작 기준 폴드7이 플립7보다 출고가가 약 89만원 높아 신기술 비용을 상대적으로 흡수하기 수월하다는 점에서 원가 부담 가능성도 거론됐지만, 삼성 측은 직접적인 이유는 아니라는 입장이다. ◆ 같은 폴더블이지만 구조는 달라 16일 업계에서는 플렉스 티타늄이 플립8에 적용되지 않은 이유로 폴드와 플립의 서로 다른 디스플레이 구조를 꼽고 있다. 플렉스 티타늄은 기존 부품의 소재만 바꾸는 기술이 아니다. 유기발광다이오드(OLED) 패널 아래에 티타늄 합금 필름을 넣고, 디스플레이 모듈을 받치는 플레이트에도 티타늄을 적용하는 새로운 적층 구조다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] 티타늄 플레이트에는 화면을 반복해서 접고 펼칠 수 있도록 미세한 구멍을 촘촘하게 가공한다. 구멍의 크기와 간격, 배열은 패널이 접힐 때 받는 힘과 접힘 반경에 맞춰 설계해야 한다. 폴드는 화면을 세로 방향으로 접지만 플립은 가로 방향으로 접는다. 화면 크기와 비율, 접힘부위 길이, 힌지 구조와 내부 부품 배치도 서로 다르다. 폴드용으로 설계한 티타늄 플레이트와 미세 홀 구조를 단순히 줄여 플립에 그대로 적용하기 어려운 이유다. 업계에서는 플립에 같은 기술을 넣으려면 제품 형태에 맞춘 구조 설계와 내구성 시험, 양산 검증을 별도로 거쳐야 할 것으로 본다. 플립형 제품에 기술을 적용할 수 없다는 의미라기보다 이번 세대에서는 폴드용 구조의 개발과 양산 적용이 먼저 이뤄졌다는 분석이다. ◆ 원가보다 별도 설계·검증에 무게 플립8 미적용 배경으로 원가 부담 가능성도 거론됐다. 전작 기준 갤럭시 Z폴드7의 국내 출고가는 256GB 모델이 237만9300원으로, 148만5000원인 Z플립7보다 89만4300원 높았다. 업계에서는 상대적으로 가격대가 높은 폴드가 신기술 적용에 따른 부품비와 공정비 부담을 흡수하기 수월했을 가능성을 제기한다. 다만 삼성 측은 원가가 플렉스 티타늄 적용 모델을 가른 직접적인 배경은 아니라는 입장인 것으로 전해졌다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z폴드7. [사진=뉴스핌DB] 수율도 변수로 꼽힌다. 새로운 적층 구조를 적용하려면 티타늄 필름과 플레이트, 접착층이 일정한 품질로 결합돼야 한다. 패널 크기와 접힘 방향이 달라지면 제조 공정과 검사 기준도 다시 맞춰야 한다. 업계에서는 폴드8에서 양산성과 내구성을 먼저 확인한 뒤 플립형 제품으로 확대하는 방식이 생산 부담을 줄일 수 있다고 본다. 차기 플립 모델의 적용 여부와 시기는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. ◆ 판매 비중 커진 폴드에 우선 적용 폴드의 넓은 화면도 신기술 우선 적용 배경으로 꼽힌다. 폴드는 펼친 상태에서 영상과 문서, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 제품이기 때문에 화면 평탄도가 제품 완성도에 미치는 영향이 크다. 접힘부위가 길고 디스플레이 면적도 넓어 화면 전체를 균일하게 받쳐주는 하부 지지 구조도 중요하다. 삼성전자는 강성이 높은 티타늄 합금 필름과 플레이트를 함께 적용해 화면 주름과 내구성, 제품 두께를 개선했다고 설명했다. 최근 폴드의 판매 비중이 커진 점도 눈에 띈다. 지난해 국내 사전판매에서 갤럭시 Z폴드7과 Z플립7은 총 104만대가 판매됐다. 이 가운데 폴드7이 60%, 플립7이 40%를 차지했다. 삼성전자가 2019년 폴더블폰을 처음 출시한 이후 국내 사전판매에서 폴드가 플립을 앞선 것은 처음이었다. 얇고 가벼워진 폴드7의 판매가 늘어난 가운데 차세대 디스플레이 기술도 폴드8에 먼저 적용된 셈이다. ◆ 소비자 불만 남은 플립…차기 모델 주목 플립8이 신기술 적용 대상에서 제외되면서 소비자들이 체감해 온 문제를 고가 폴드 제품부터 개선한다는 비판은 피하기 어렵게 됐다. 플립은 접었을 때 크기가 작고 휴대가 편리해 폴더블폰 대중화를 이끈 제품이다. 하지만 사용 기간이 길어질수록 화면 중앙의 접힘부위가 평평하게 유지되지 않고 굴곡이 도드라진다는 불만이 이어져 왔다. 화면을 위아래로 넘길 때 손가락에 단차가 느껴지거나 접힌 부분이 살짝 솟아오른 듯한 이질감이 생기고, 밝은 곳에서는 접힘 자국이 더 선명하게 보여 사용감을 떨어뜨린다는 지적이다. 폴드8에서 플렉스 티타늄의 양산성과 실제 주름 개선 효과가 확인되면 플립형 제품에 맞춘 구조를 별도로 개발해 차기 제품으로 확대할 가능성이 있다. 다만 플립용 설계와 시험이 추가로 필요한 만큼 내년 출시 제품에 곧바로 적용된다고 단정하기는 이르다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z플립7. [사진=삼성전자] ◆ 폴더블로 확대되지 않은 프라이버시 기능 갤럭시 S26 시리즈에서 처음 선보인 프라이버시 디스플레이는 차세대 폴더블 라인업으로 이어지지 않았다. 폴드8과 플립8 모두 적용 대상에서 빠졌다. 프라이버시 디스플레이는 사용자가 지정한 상황에서 화면의 시야각을 좁혀 옆 사람에게 내용이 잘 보이지 않도록 하는 기술이다. 비밀번호를 입력하거나 금융 서비스를 이용하는 등 민감한 정보를 다룰 때 화면 노출을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 폴드는 화면을 펼쳐 문서나 메시지, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 경우가 많아 주변에서 화면을 볼 수 있는 범위도 넓어진다. 이 때문에 프라이버시 디스플레이가 폴더블의 대화면 활용성을 보완할 기능으로 꼽혔지만 이번 신제품에는 반영되지 않았다. 삼성전자가 해당 기술을 향후 폴더블 제품군까지 확대할지는 아직 확인되지 않았다. 차기 제품에서 적용 범위가 넓어질지 주목된다. kji01@newspim.com 2026-07-16 11:37
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'육해공 통합' 4년제 사관학교 대전 자운대에 세운다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 16일 '국방교육 대개혁'을 표방하며 육·해·공군 사관학교를 대전 자운대 일대에 통합하는 '국군사관학교 창설 기본계획'을 공식 발표했다. 미래 안보환경 변화와 전시작전통제권(전작권) 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 장교를 양성하기 위해, 기존 각 군 사관학교를 "최고 수준의 첨단 통합 사관학교"로 재편하겠다는 구상이다. 국방부는 이번 계획을 "국방교육 대개혁의 첫걸음이자, 사관학교 교육체계 전반을 재설계하는 도약적 혁신"이라고 규정했다. 안규백 국방부장관이 지난 2월 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 문제 인식의 출발점으로 "지금 변화하지 않으면 미래는 없다"고 규정하며, "각 군 사관학교 병립 체계가 자원 중복과 분산투자를 초래하는 구조적 비효율을 낳고 있다"고 진단했다. 현행 육·해·공군 사관학교는 각각 약 700~1000명 규모로 일반 종합대학 단과대 수준에 불과하지만, 총 2900여 명의 생도를 양성하기 위해 3명의 3성 장군을 포함한 7명의 장성, 약 3000여 명의 지원 인력을 유지하고 있어 "규모 대비 지휘·지원 구조가 비대하다"는 것이 국방부 판단이다. 국방부는 또한 "전쟁 양상이 지·해·공을 넘어 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 등 '다영역 통제 능력'을 요구하는 시대로 급변하고 있는데도, 사관학교 교육체계는 여전히 군종별로 분절된 구조에 머물러 있다"고 지적했다. 새로 출범할 국군사관학교는 대전 자운대 지역에 통합 신설되며, KAIST와 국방과학연구소(ADD), 항공우주연구원, 천문연구원, 전자통신연구원, 원자력연구원 등 주요 연구기관이 밀집한 과학기술 클러스터와 연계된 '스마트캠퍼스'로 설계된다. 국군사관학교 예상 조감도. [그래픽=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 "분산·노후화된 기존 육·해·공군 사관학교 시설을 하나로 모아 과감한 집중투자를 단행, 규모의 경제가 실현된 세계 최고 수준의 통합 교육 플랫폼을 만들겠다"고 밝혔다. 교육과정은 우주·사이버·전자기스펙트럼을 포함한 AI 기반 전영역 작전을 주도할 수 있는 각 군 특성화 교육과, 전작권 회복 이후 한미 장병을 주도할 수 있는 국제 감각·소양 함양 과정으로 재설계된다. 국방부는 "현재 약 24% 수준인 사관학교 민간교수 비율을 점차 50% 이상으로 끌어올리고, 국립대학 수준 처우를 보장해 최고 석학이 장교 양성 일선에 참여하도록 하겠다"고 밝혔다. 통합 국군사관학교를 중심으로 간호사관학교, 첨단사관학교, 학군·학사장교 과정 등 다양한 교육 코스를 수용하는 '국방교육 허브'로 장기 발전시키고, 상징성이 큰 기존 사관학교 시설과 기념공간은 보존·활용 방안을 병행 마련한다는 계획이다. 국방부는 "전작권 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 주역을 길러내는 세계적 수준 첨단 사관학교로 도약하겠다"며 "국민 의견을 적극 수렴하는 열린 절차로 국방교육 대개혁을 추진하겠다"고 덧붙였다. gomsi@newspim.com 2026-07-16 10:12

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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