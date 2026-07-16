과천시장애인복지관 15주년 기념행사...주민 500여명 화합

AI 핵심 요약beta
- 과천시장애인복지관은 16일 개관15주년 기념행사를 열었다
- 이날 이용자와 주민 500여명이 참여해 15년 발자취를 돌아보고 화합의 시간을 가졌다
- 만들기·전시·바자회 등 참여형 프로그램을 진행하며 장애인 자립과 지역사회 복지 비전을 공유했다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시장애인복지관은 개관 15주년을 맞아 16일 '보통의 일상, 오늘처럼 : 서로의 곁을 밝히다'를 주제로 뜻깊은 기념행사를 개최했다고 밝혔다.
복지관에 따르면 이날 행사에는 복지관 이용자와 가족, 지역 주민 등 500여 명이 참석해 지난 15년간 장애인복지관이 걸어온 발자취를 돌아보고 장애인과 비장애인이 장벽 없이 어우러지는 따뜻한 화합의 시간을 가졌다.
행사는 1부와 2부로 나뉘어 다채롭게 진행됐다. 1부 기념식에서는 지난 15년간의 성과를 담은 영상 상영과 토크콘서트 축하 공연 등이 펼쳐져 복지관의 역사와 미래 비전을 함께 공유했다.
이어 2부에서는 시민들이 직접 즐길 수 있는 만들기 체험 부스, 문화예술 작품 전시회, 과천명문가게 홍보 부스, 나무그늘가게 바자회 등 풍성한 참여형 프로그램들이 마련돼 방문객들의 큰 호응을 얻었다.
지난 2011년 문을 연 과천시장애인복지관은 도내 장애인의 사회적 자립 지원과 복지 증진을 위해 상담 및 사례 관리, 평생교육, 직업 재활, 문화·여가 프로그램 등 맞춤형 복지 서비스를 다각도로 제공하며 지역사회와 함께 성장해 왔다.
신계용 과천시장은 "지난 15년 동안 장애인의 복지 증진과 따뜻한 자립 기반 마련을 위해 묵묵히 헌신해 온 복지관 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 편견 없이 어우러져 서로의 평범한 일상을 응원하고 모두가 더불어 행복한 지역사회를 만들어 갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com