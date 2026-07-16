네이버클라우드, 정보보호 평가 최우수 등급...과기부장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드는 16일 정보보호 평가서 최우수 등급을 받았다.
- 네이버 데이터센터 춘천이 첫 평가서 상위 10% 성과를 냈다.
- 상시 보안 활동과 국제훈련 참여로 국무총리 표창도 수상했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 실시한 '2025년 민간분야 주요정보통신기반시설 정보보호 종합수준 평가'에서 최상위 등급인 '최우수'를 획득했다. 과기부 장관 표창도 함께 받았다.
최우수 등급을 받은 평가 대상은 네이버 데이터센터 '춘천'이다. 주요정보통신기반시설로 지정된 후 첫 평가에서 이 같은 성과를 거뒀다. 전체 101개 관리기관 중 정보통신 분야 상위 10%에 해당한다.
정보보호 종합수준 평가는 취약점 관리, 보안점검, 정보보호 과제 평가, 모의침투 훈련 등 4개 영역으로 진행된다. 네이버클라우드는 모든 영역에서 우수한 평가를 받았다.
네이버클라우드는 상시 취약점 분석 및 개선 활동, 최신 위협 동향을 반영한 보안점검, 정보보호 과제의 체계적 이행, 실전형 모의침투 훈련 등을 운영 중이다.
지난 4월에는 북대서양조약기구(NATO) 사이버방위센터가 주관하는 국제 사이버공격·방어 훈련에 참가했으며 최근 AI와 클라우드 인프라에 대한 침해사고 예방·대응 체계 운영으로 국무총리 표창을 수상했다.
김재동 네이버클라우드 정보보호최고책임자(CISO)는 "이번 평가는 지속적인 정보보호 투자와 보안 체계 고도화 노력을 객관적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 최고 수준의 보안 역량을 바탕으로 고객이 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 클라우드 환경을 제공하는 한편, 민관 협력을 통해 국가 디지털 인프라의 안전성과 신뢰성 제고에 기여하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com