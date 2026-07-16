결혼해도 수도권으로…혼인 청년, 비수도권 유입보다 유출 더 많아

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 16일 청년 혼인 후 거주지 이동과 정착을 분석했다.
- 비수도권 청년이 수도권으로 이동하는 비중이 더 높았고, 여성은 이동 방향과 관계없이 혼인 후 고용 여건이 악화됐다.
- 비수도권으로 이동한 청년은 출산과 주택 소유 비중이 더 높았으며, 데이터 기반 인구·지역 정책 수립 필요성이 제기됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
혼인 후 수도권 거주 비중 상승
서울 떠나 경기 정착 두드러져
혼인 후 여성 고용 여건 '매우' 악화
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 결혼을 계기로 비수도권에서 수도권으로 삶의 터전을 옮기는 청년이 수도권에서 비수도권으로 이동하는 청년보다 많은 것으로 나타났다.
비수도권에 정착한 청년이 수도권에 정착한 청년보다 출산과 주택 소유 비중은 높았지만, 일자리와 생활 기반이 집중된 수도권으로 향하는 경향은 여전하다는 분석이다.
16일 국가데이터처가 발표한 '인구동태패널통계로 살펴본 청년층 혼인 후 거주지 이동과 정착'에 따르면 혼인 후 시군구 경계를 넘어 거주지를 옮긴 청년은 전체의 57.1%였다.
이번 분석은 만 32세에 초혼한 1984~1990년생 남성과 만 31세에 초혼한 1985~1991년생 여성을 대상으로 이뤄졌다. 행정자료를 활용해 혼인 전후 거주지와 취업 상태, 출산, 주택 소유 변화를 추적했다.
이동자 가운데 비수도권에서 수도권으로 이동한 비중은 6.7%로, 수도권에서 비수도권으로 이동한 비중인 5.5%보다 높았다. 수도권 내 이동까지 포함하면 전체 이동자의 61.6%가 수도권으로 이동했다.
혼인 후 청년들의 권역별 거주 비중은 수도권 56.6%, 동남권 14.0%, 동북권 10.6%, 충청권 10.3%, 호남권 8.5% 순이었다. 비수도권 권역 가운데 혼인 후 거주 비중이 증가한 곳은 충청권으로, 혼인 전보다 0.4%포인트(p) 높아졌다.
혼인 후 시도별 거주 비중은 경기 28.2%, 서울 22.8%, 부산 6.1% 등의 순으로 높았고, 혼인 후 거주 비중은 경기 3.2%p, 세종 0.5%p, 충남 0.2%p 등 9개 시도에서 증가했다.
비수도권으로 이동한 비중은 38.4%였다. 이 가운데 비수도권 내 이동이 32.9%, 수도권에서 비수도권으로 이동한 사례가 5.5%였다.
혼인 전 거주지별로 보면 충청권 출신 이동자 가운데 수도권으로 이동한 비중이 24.4%로 가장 높았다. 호남권과 동북권에서도 각각 18.1%, 18.0%가 수도권으로 이동했다. 동남권에서 수도권으로 옮긴 비중은 10.8%였다.
여성은 이동 방향과 관계없이 혼인 후 고용 여건이 악화됐다. 비수도권에서 수도권으로 이동한 여성의 상시근로자 비중은 74.0%에서 56.8%로 17.2%p, 수도권에서 비수도권으로 이동한 여성은 75.8%에서 48.7%로 27.1%p 급감했다.
특히 비수도권으로 이동한 여성의 고용 이탈 폭이 더 크게 나타났다. 지역별 일자리 여건이 청년 부부의 거주지 선택과 맞물려 있을 가능성을 보여주는 대목이다. 다만 이번 통계만으로 지역의 일자리 부족이 수도권 이동을 직접 유발했다고 단정하기는 어렵다.
한편 거주지를 옮긴 청년 가운데서도 비수도권으로 이동한 경우 출산 비중이 더 높았다. 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 혼인 후 3년간 누적 출산 비중은 70.5%였다. 반면 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년은 66.8%로 3.7%p 낮았다.
국가데이터처 관계자는 "청년의 이동과 정착, 가족 형성 과정 전반을 보다 입체적으로 분석해 데이터 기반의 인구·지역 정책 수립을 지원할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com