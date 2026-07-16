전력거래소 "봄·가을 주말 낮 전기차 충전하면 요금 15% 아낀다"

AI 핵심 요약beta
- 전력거래소가 16일 전기차 플러스DR을 운영했다.
- 봄·가을 주말 낮 충전 시 요금 12~15% 할인됐다.
- 7개 사업자가 참여해 전력수급 안정도 도모했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올봄 kWh당 40.1~48.6원 할인…충전요금 12~15% 절감
전력망 안정 기여하고 충전비 부담 낮추는 새 소비문화 기대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력거래소(이사장 김성진)가 봄·가을 주말 낮에 전기차를 충전하면 요금을 15% 아낄 수 있는 제도를 운영하고 있다.
전력거래소는 '전기차 플러스DR'을 통해 전력이 남는 시간대에 전기차 충전을 해 충전 요금을 아낄 수 있다고 16일 밝혔다.
봄·가을철 주말 낮 시간대처럼 태양광 발전량이 많아 전력 공급이 수요를 웃도는 시간에 충전하면 이용자는 충전요금 할인 혜택을 받을 수 있다.
전력거래소가 운영하는 플러스DR이 발령된 시간에 맞춰 참여 충전사업자의 지정 충전기를 이용하면 전기차 이용자는 저렴한 충전요금과 충전사업자가 제공하는 추가 혜택을 함께 받을 수 있다.
실제로 올해 봄철 주말 낮 시간대 기후에너지환경부와 한국전력공사의 전기차 충전기를 이용한 경우 킬로와트시(kWh)당 40.1~48.6원의 할인요금이 적용됐다. 이는 전체 충전요금의 약 12~15% 수준이다.
전기차 플러스DR은 전력 수급 안정에도 도움을 주는 이벤트다. 재생에너지 보급이 확대되면서 전력계통 운영 환경이 달라지고 있기 때문이다. 특히 봄·가을철 주말 낮에는 태양광 발전량이 크게 늘면서 전력 공급이 수요를 초과하는 상황이 자주 발생하고 있다.
이때 남는 전기를 전기차 충전에 활용하면 전력 낭비를 줄이고 전력망 운영 부담도 낮출 수 있다. 전기차 이용자 입장에서는 충전비를 아끼고, 전력계통 측면에서는 수급 안정에 도움이 되는 방식이다.
현재 한전, 이지차저, SK일렉링크 등 7개 충전사업자가 전기차 플러스DR에 참여하고 있다. 이용자는 사업자별 운영 방식에 따라 지정 충전기와 할인 혜택을 확인한 뒤 참여할 수 있다.
전기차 플러스DR은 전력이 여유로운 시간에 충전을 유도해 이용자에게는 경제적 혜택을, 전력계통에는 안정성을 제공하는 에너지 전환 시대의 새로운 충전 문화로 자리 잡을 것으로 기대된다.
gkdud9387@newspim.com