LG유플러스, 정보보호백서 발간...AI 기반 보안 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 16일 정보보호백서 2025를 발간했다
- 지난해 정보보호 투자와 인력을 크게 늘렸다
- AI·SOAR 기반 보안체계와 고객 보호 활동을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 16일 'AI 시대 정보보호 체계 고도화' 현황을 담은 '정보보호백서 2025'를 발간했다.
지난해 정보보호 투자액은 약 966억 원으로 전년 대비 17% 증가했으며 최근 5년 동안 3.3배 늘었다. 전담인력도 351명으로 전년 대비 20% 증가했다.
회사는 SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) 기반 통합 보안관제 체계를 운영해 20만 건 이상의 보안 이벤트에 대응했다.
보안 이벤트 평균 처리시간(MTTR)은 전년 대비 90% 이상 단축됐다. AI 기반 이상행위 분석과 사이버 위협 인텔리전스, 다크웹 모니터링 등으로 위협 대응 역량을 강화했다.
고객 보호 활동도 확대했다. '나의 보안 지키기' 서비스로 생활 밀착형 보안 정보를 제공하고, 온디바이스 AI 기술 '안티딥보이스'와 AI 기반 스팸 차단 솔루션 'ixi 스팸필터'로 스팸과 보이스피싱 피해를 예방했다. 개인정보 처리방침 평가에서 최고 등급인 A등급을 획득했다.
사이버 공격 표면 관리체계를 강화해 점검 대상을 15만 건 규모로 확대하고, 발견된 취약점은 30일 내 조치를 완료했다.
홍관희 LG유플러스 정보보안센터장(CISO/CPO, 전무)은 "AI 기술 발전과 함께 사이버 위협도 더욱 고도화되고 있는 만큼 정보보호는 고객 신뢰를 지키는 가장 중요한 기본 바탕"이라며 "보안 사각지대를 최소화하고 고객이 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
LG유플러스는 정보보호 이사회 보고 체계를 운영하고 있으며 법조·학계·산업계 전문가로 구성된 정보보호자문위원회를 통해 새로운 보안 위협에 대응하고 있다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진하는 '보안취약점 상시 신고·조치·공개 제도(CVD·VDP) 시범사업'에 국내 통신사 중 유일하게 참여 중이다.
경찰청과의 AI 기반 민생범죄 예방 협력, 숭실대학교와의 산학협력을 통한 정보보호 인재 양성도 진행하고 있다.
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