라이카, 100주년 기념 라이카 컬처 데이 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 라이카 카메라가 14일 라이카 컬처 데이를 열고
- 다큐멘터리 상영과 네트워킹, 재즈 공연을 진행했다
- 참석자들은 SL3-P 체험하며 사진·문화 교류를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이카 카메라(Leica Camera)는 지난 7월 14일 '라이카 컬처 데이(Leica Culture Day)'를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 라이카 100주년을 기념해 제작된 다큐멘터리 <Leica - A Century of Vision>의 신규 상영을 중심으로 기획됐다.
행사에는 라이카 카메라 CEO 안드레아스 볼(Andreas Voll)을 비롯해 세일즈 총괄 부사장 커트 도이란(Kurt Doyran), 아시아·태평양 지역 총괄 수닐 카울(Sunil Kaul) 등 본사 관계자들이 참석했다.
안드레아스 볼 CEO는 "이번 '라이카 컬처 데이'가 라이카 사용자들이 함께 교류하며 브랜드의 철학과 문화를 이용하는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.
영화 상영 이후에는 CEO와 참석자들이 함께하는 네트워킹과 라이브 재즈 공연이 이어졌다. 참석자들은 음악을 감상하고 대화를 나누며 라이카에 대한 관심과 취향을 공유했다.
라이브 공연과 연계해 제품 체험도 마련됐다. 최근 출시한 풀프레임 미러리스 카메라 '라이카 SL3-P'를 직접 사용해 볼 수 있는 공간이 구성됐으며, 참석자들은 라이브 공연을 촬영하며 SL3-P의 오토포커스 성능과 이미지 품질을 확인했다.
라이카는 카메라 제조사를 넘어 사진과 문화, 예술을 아우르는 브랜드로 영역을 넓히고 있으며, 라이카 갤러리와 라이카 아카데미 등 다양한 프로그램을 통해 사진 문화를 지원하고 있다.
라이카 카메라는 사용자들이 만나 취향과 영감을 나눌 수 있는 기회를 지속적으로 마련할 계획이다. 브랜드 활동과 제품 정보는 라이카 카메라 공식 홈페이지 및 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com