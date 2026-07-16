심부건 완주군의회 부의장, 전북유소년야구단 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 심부건 완주군의회 부의장은 15일 전북유소년야구단과 간담회를 열고 지원방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
- 참석자들은 보조금·행정지원·체육기반 조성 등 야구단 운영 애로사항을 공유하며 개선책을 모색했다고 했다.
- 심 부의장은 유소년 체육환경 개선과 제도적 지원을 약속하며 생활체육·전문체육의 균형 발전을 강조했다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회 심부건 부의장은 전북유소년야구단 관계자들과 간담회를 열고 유소년 체육 활성화와 안정적인 활동 여건 조성을 위한 지원방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
심 부의장은 지난 15일 군의회 부의장실에서 간담회를 열고 체육공원 김지현 과장, 이동현 팀장, 전북유소년야구단 관계자 등 10여 명과 유소년 야구 저변 확대와 선수들의 활동 환경 개선 방안을 논의했다.
참석자들은 야구단의 안정적인 운영을 위한 행정·제도적 지원의 필요성을 비롯해 보조금 지원, 체육활동 기반 조성, 협회 가입 등 운영 과정에서 겪는 애로사항을 공유하고 개선 방안을 모색했다.
또 유소년 체육이 미래 체육 인재를 육성하고 아이들의 건강한 성장과 공동체 의식을 키우는 중요한 교육 활동이라는 데 뜻을 같이하며 지속 가능한 체육환경 조성을 위해 관계기관 간 협력이 필요하다는 의견을 나눴다.
심부건 부의장은 "유소년들이 마음껏 운동하며 꿈을 키울 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회의 중요한 책무"라며 "현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 지원방안을 마련하고 관계부서와 긴밀히 협의해 제도적 지원이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
이어 "생활체육과 전문체육이 균형 있게 발전하고 아이들이 안전하고 안정적인 환경에서 체육활동을 이어갈 수 있도록 지속적인 관심과 소통을 이어가겠다"고 덧붙였다.
완주군의회는 현장 중심의 소통을 통해 군민 의견을 폭넓게 수렴하고 지역 체육 발전과 건강한 교육환경 조성을 위한 정책 마련에 힘쓰고 있다.
lbs0964@newspim.com