김성환 기후부 장관, 호남 반도체 현장 점검…"속도감 있게 전력 기반시설 확충"

AI 핵심 요약beta
- 김성환 장관이 16일 광주를 찾아 반도체산단 전력공급 계획을 점검했다
- 기후부와 한전은 2030년 6일까지 1단계 전력공급 위해 인근 송전망 활용 방안을 검토했다
- 주민 밀집지역 지중화 등 수용성 높이며 인허가·공사 기간 단축에 행정 역량을 집중하겠다고 했다
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345kV 신장성·신광주 송전선로 활용
주민수용성 고려해 지중선로 확대논의
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 호남권 반도체 산업단지 전력공급 계획을 점검하기 위해 광주를 찾아 전력 기반시설 조기 확충을 강조했다.
기후에너지환경부는 김 장관이 호남권 반도체 산단 전력 공급선로 경과지역과 전남광주통합특별시청을 차례로 방문해 산단 조기 전력공급 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
김 장관은 이날 현장에서 "호남권 반도체 산단 조성의 핵심 선결과제는 속도감 있는 전력 기반시설 확충"이라고 말했다.
이번 방문은 지난달 30일 호남권 반도체 산단 전력공급을 위해 신장성 변전소 건설 현장을 찾은 지 약 2주 만이다. 기후부는 오는 2030년 6월까지 1단계 전력을 공급하기 위한 세부 방안을 점검할 계획이다.
기후부와 한국전력공사는 산단 예정지와 가까운 345킬로볼트(kV) 신장성·신광주 송전선로 등 인근 전력망을 활용해 산단에 1단계 전력을 공급하는 방안을 검토하고 있다.
공급선로 예상 경과지역에는 산악지와 평지, 주거지가 섞여 있다. 이에 따라 기후부와 한전은 주민 밀집지역을 중심으로 지중선로 확대 등 주민수용성을 높이기 위한 방안도 함께 논의할 예정이다.
김 장관은 먼저 한전 공용망에서 산단으로 이어지는 공급선로 경과지역 현장을 방문했다. 현장에서는 한전 관계자들과 전력공급 방안과 조기 구축을 위한 건설 여건을 점검했다.
이후 전남광주통합특별시청에서 민형배 특별시장, 김동철 한전 사장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 호남권 반도체 산단 전력공급 점검 회의를 주재했다.
김 장관은 "호남권 반도체 산단 조성의 핵심 선결과제는 속도감 있는 전력 기반시설 확충"이라며 "전력공급을 위한 기반시설이 조기에 구축될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중해 인허가 절차와 공사 기간을 단축하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com