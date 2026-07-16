서예지, 비웨이브와 전속계약…"전폭적인 지원 아끼지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- 서예지가 16일 비웨이브와 전속계약을 체결했다
- 서예지는 드라마·영화·연극까지 활약하며 연기력을 인정받았다
- 비웨이브는 홍은희 등에 이어 서예지 합류로 시너지에 기대를 모았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 서예지가 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.
16일 비웨이브 엔터테인먼트 구본영 대표는 "배우 서예지와 전속계약을 체결했다"라며 "자사가 지닌 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 서예지 배우만의 개성을 살린 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다. 또한, 대중과 적극적으로 소통할 수 있는 다양한 활동도 이어갈 예정이다"라고 전했다.
2013년 드라마 '감자별 2013QR3'로 데뷔한 서예지는 드라마 '이브', '사이코지만 괜찮아', '무법 변호사', 영화 '내일의 기억', '양자물리학' 등 다수의 작품에서 활약하며 배우로서 입지를 다졌다. 특히, 드라마 '구해줘'와 영화 '암전' 등에서도 안정적인 연기력으로 강렬한 인상을 남기며 장르물에서도 존재감을 드러냈다.
이뿐만 아니라 서예지는 지난 1월 개막한 연극 '사의 찬미'에 출연해 관객들을 만났다. 비운의 소프라노 윤심덕 역으로 분한 서예지는 첫 연극 도전임에도 섬세한 표현력과 그동안 쌓아온 탄탄한 연기 내공을 자랑하며 관객들을 사로잡았다.
비웨이브는 지난해 6월 공식 출범 후 업계 최고 전문가들로 구성된 아티스트 매니지먼트 전문 기업으로 가수와 배우 부문 모두 아우르고 있다. 최근 배우 홍은희가 비웨이브와 전속계약 소식을 알린 데 이어 서예지까지 합류하며 이들이 어떤 시너지를 낼지 기대가 모아진다.
한편, 서예지가 전속계약을 체결한 비웨이브에는 토니안, 원어스, 홍은희가 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com