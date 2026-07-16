KB국민은행, 코스닥협회와 '코스닥시장 활성화' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 15일 코스닥협회와 코스닥 활성화 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 코스닥 상장사에 맞춤형 기업금융·자본시장 연계 솔루션을 제공해 지속 성장을 지원한다
- WM·ESG 컨설팅과 요금제 할인 등 비금융 혜택도 제공해 혁신기업 성장 파트너가 되겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 15일 코스닥협회(회장 이동훈)와 함께 '코스닥시장 활성화와 코스닥 상장기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 코스닥 상장기업에 대한 생산적금융 지원을 확대하고, 기업금융과 자본시장 서비스를 연계한 맞춤형 솔루션을 제공해 혁신기업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 마련됐다.
서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 이동훈 코스닥협회장과 이환주 KB국민은행장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 코스닥협회 회원사를 대상으로 기업금융과 자본시장 서비스를 연계한 맞춤형 금융지원 체계를 구축한다. 특별 우대금리를 적용한 기업대출을 비롯해 투자, ECM, DCM 등 성장 단계별 금융 솔루션을 제공하며 기업의 안정적인 성장과 자금 조달을 지원한다.
이와 함께 기업 현장을 찾아가는 WM 컨설팅과 ESG 경영 컨설팅도 함께 운영한다. 자산관리 세미나와 전문가 상담을 지원하고, 탄소중립 대응과 ESG 경영체계 구축을 위한 맞춤형 컨설팅도 제공한다. 또한 KB리브모바일 요금제 할인, 우수거래 CEO 고객 대상 패밀리오피스 서비스 등 다양한 혜택을 제공한다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약은 혁신기업의 성장을 지원하고 생산적금융을 확대하기 위한 협력의 출발점"이라며, "앞으로도 기업의 성장 단계에 맞는 금융 및 비금융 서비스를 지속 확대해 기업과 함께 성장하는 든든한 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com