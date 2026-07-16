'오싹한 연애', 네이버 토요웹툰으로 재탄생…17일 공개

AI 핵심 요약beta
- tvN이 18일 오컬트 로맨스 드라마 오싹한 연애를 첫 방송했다
- 드라마를 원작으로 한 네이버 토요웹툰은 17일 밤 공개돼 국내외 시청자와 만났다
- tvN은 드라마·예능 시청·촬영지 방문을 인증하는 20tvN 즐거움 바캉스 캠페인을 8월 23일까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드라마 오싹한 연애'가 네이버 토요웹툰으로 재탄생해 전 세계 시청자들을 만난다.
오는 18일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신 보는 재벌 상속녀와 세상에서 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다.
아시아를 강타한 동명의 오컬트 로맨스 영화를 트랜스 미디어화한 작품으로, 배우 박은빈(천여리 역), 양세종(마강욱 역), 옹성우(강민환 역)의 시너지를 예고하며 관심을 모으고 있다.
네이버 토요웹툰 '오싹한 연애'는 드라마 '오싹한 연애'의 첫 방송 하루 전인 17일 밤에 공개, 시청자들에게 미리 보는 즐거움과 다채로운 재미를 선사한다.
특히 세로 스크롤 버전으로 특화된 웹툰화 구성과 실사의 물리적 한계를 넘어선 공포 이미지의 구현 등 웹툰만의 새로운 재미를 더해 오컬트 로맨스의 장르적 쾌감을 안겨줄 예정이다. 8월 중순경 글로벌 7개국 동시 런칭을 확정, 해외 팬들과의 만남도 앞두고 있다.
이처럼 드라마는 물론 웹툰까지 선보이며 시청자들에게 풍성한 감상을 안겨줄 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 18일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.
한편, 개국 20주년을 맞은 tvN이 집에서는 반가운 콘텐츠와 함께 시원한 홈캉스를 즐기고, 밖에서는 작품 속 촬영지를 직접 찾아 떠나는 바캉스를 통해 여름을 만끽할 수 있는 새로운 브랜드 캠페인 '20tvN 즐거움 바캉스'를 선보인다.
캠페인 참여자는 8월 23일까지 '오싹한 연애', '언니네 산지직송3', '우주떡집', '최애의 사원', '유 퀴즈 온 더 블록', '놀라운 토요일' 등 다양한 tvN 프로그램을 시청하며 홈캉스를 즐기는 모습을 인증하는 '보자(watch)' 미션을 참여하거나, tvN이 선정한 여름철 떠나기 좋은 20개의 드라마·예능 촬영 스팟을 방문해 바캉스를 즐기는 모습을 인증하는 '가보자(go)' 미션을 참여해야 한다. 자세한 내용은 tvN 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com