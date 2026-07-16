행안부·문체부, '지역관광 정책협의회' 출범…관광으로 지역경제 살린다

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부와 문체부가 16일 지역관광 정책협의회를 출범했다.
- 첫 회의에서 주민 참여 관광, 디지털 관광주민증 등 협력 과제를 논의했다.
- 양 부처는 하반기 지역관광 혁신 아이디어 경진대회 ‘한국관광의 샛별’을 공동 개최한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 문화체육관광부가 관광을 통한 지역경제 활성화를 위해 '지역관광 정책협의회'를 출범하고 부처 간 협력체계를 본격 가동한다.
행정안전부와 문화체육관광부는 16일 정부세종청사에서 첫 지역관광 정책협의회를 열고 지역관광 혁신을 위한 협력 과제와 시범사업 추진 방안을 논의했다고 밝혔다.
지역관광 정책협의회는 양 부처 실장급이 공동위원장을 맡아 지역경제 활성화를 위한 관광 정책을 공동 발굴하고 추진하기 위해 마련됐다. 안건에 따라 관계 부처와 기관이 참여하는 방식으로 유연하게 운영될 예정이다.
첫 회의에서는 주민 참여형 관광새마을운동, 관광형 관계인구 확대를 위한 디지털 관광주민증 활성화, 사회연대경제 연계 관광사업 지원, 지방공공기관과 한국관광공사 협업 확대 등 주요 협력 과제가 논의됐다. 양 부처는 지역관광 정책과 지방소멸 대응 정책 간 연계 방안도 지속적으로 발굴하기로 했다.
양 부처는 첫 협업 시범사업으로 올해 하반기 '지역관광 혁신 아이디어 경진대회'를 공동 개최한다. 민선 9기 지방정부가 지역 특색을 반영한 관광 콘텐츠와 정책을 발굴해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 지원한다는 계획이다.
이번 경진대회는 기존 문화체육관광부의 관광 분야 대표 시상제도인 '한국관광의 별'을 확대 개편해 '한국관광의 샛별'이라는 이름으로 공동 추진된다.
강정원 문화체육관광부 관광정책실장은 "관광산업의 지속가능한 성장을 위해 수도권에서 지역으로의 대전환을 이끌 강력한 힘이 필요한 시점"이라며 "지역과 관광이 함께 크는 지역관광 전성시대 실현을 위해, 관광정책 주무부처인 문체부와 지방정부 지원 주무부처인 행안부가 긴밀히 협업하여 지역 현장에서 체감할 수 있는 성과를 창출하도록 노력하겠다"고 말했다.
송경주 행정안전부 지방재정경제실장은 "관광객들이 지역을 직접 찾는 계기가 되는 지역 관광은 소비 진작을 비롯해 지역경제 활성화에 매우 효과적 수단"이라며 "지역 특성을 반영한 지방정부의 창의적이고 우수한 관광 시책으로 관광객들이 먼저 찾는 지역이 될 수 있도록 지역관광 활성화 정책에 양 부처가 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com