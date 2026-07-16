390MW급 '신안우이 해상풍력' 착공…2029년 상업운전 목표

AI 핵심 요약beta
- 신안우이 해상풍력이 16일 착공했다.
- 국민성장펀드 1호로 3조4000억원을 투입했다.
- 주민참여형 이익공유와 국내 공급망을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국민성장펀드 1호 사업…1.3조 지원
지역주민 참여…발전이익 공유 모델
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 390메가와트(MW)급 '신안우이 해상풍력'이 16일 착공했다.
'국민성장펀드' 1호 투자사업이자, 지역주민과 이익을 공유하는 첫 사례여서 주목된다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 이날 오전 전남광주특별시 신안군 신안 국민체육센터에서 신안우이 해상풍력 착공식을 개최했다.
◆ 순수 국내자본 활용 대규모 해상풍력 시동
신안우이 해상풍력은 전남광주 신안군 우이도 남동측 해상에 390MW급 해상풍력 발전단지를 조성하는 사업이다. 총사업비 약 3조4000억원이 투입되며, 2029년 1월 상업 운전이 목표다.
신안우이 해상풍력은 순수 국내자본으로 추진되는 국내 최초 대규모 해상풍력 사업이다. 국내 최초로 15MW급 터빈이 설치된다.
특히, 국민성장펀드 1호 투자사업으로 선정되어 대규모 재원 조달 기반을 확보했다. 한화오션(지분 26%)과 중부발전(19%), SK이터닉스(10%), 현대건설(5%)이 참여하며, 미래에너지펀드가 지분의 40%를 투자한다.
총 사업비 3조4000억원 중 약 40%에 해당하는 1조3000억원 규모를 국민성장펀드(첨단전략산업기금 7500억원)와, 미래에너지펀드(5400억원)를 통해 조달한다. 이러한 재원 조달은 대규모 초기 투자가 필요한 해상풍력 사업의 금융 안정성을 제고하고, 적기 착공을 뒷받침한 사례다.
◆ 국내 공급망 강화…주민참여형 이익공유 대표적 모델
신안우이 해상풍력은 터빈을 제외한 하부구조물, 해저케이블, 설치선 등 모든 핵심 기자재 분야에 국내기업이 참여하는 사업이다.
이에 국내 해상풍력 공급망의 경험을 축적할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다. 설치선·해상변전소는 한화오션이 담당하고, 하부구조물은 현대스틸산업, 해저케이블은 LS전선이 담당한다.
또한 군민펀드 등을 통해 주민이 사업에 참여하고 발전이익을 공유하는 방식으로 추진된다. 국내 산업생태계 확산과 지역 상생을 함께 도모하는 사업의 모범사례가 될 것으로 기대된다.
김성환 기후부 장관은 "신안우이 해상풍력은 순수 국내자본으로 추진되는 국내 최초 대규모 해상풍력 사업"이라며 "전기국가 시대에 필요한 청정전력 공급과 국내 산업생태계 강화를 함께 이끌어갈 핵심사업"이라고 강조했다.
이어 "이번 사업이 예정대로 차질 없이 추진되어 2030년 10.5GW 준·착공 목표 달성은 물론, 호남권 인공지능(AI)데이터센터·반도체 등 3대 메가프로젝트의 안정적 전력공급에도 기여하도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com