상반기 주식관련사채 권리행사 3.2조로 직전 반기 대비 22% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 16일 상반기 주식관련사채 권리행사액이 3조2405억원이었다고 밝혔다
- 상반기 전체 권리행사 건수와 금액은 직전 반기보다 각각 10.7%, 21.7% 증가했다
- CB·BW 권리행사 금액은 줄었지만 EB 행사 건수와 금액이 급증해 전체 증가를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 올해 상반기 전환사채(CB)·교환사채(EB)·신주인수권부사채(BW) 등 주식관련사채 권리행사 금액이 3조원을 넘어섰다. 특히 EB 권리행사가 큰 폭으로 늘면서 전체 권리행사 규모 증가를 이끌었다.
16일 한국예탁결제원에 따르면 올해 상반기 예탁원을 통한 주식관련사채 권리행사는 3166건, 3조2405억원으로 집계됐다. 직전 반기 대비 행사 건수는 10.7%, 행사 금액은 21.7% 증가했다.
종류별로 보면 CB 권리행사는 1377건으로 직전 반기보다 11.8% 감소했고, 행사 금액도 1조4409억원으로 8.9% 줄었다.
반면 EB는 행사 건수가 577건으로 112.9%, 행사 금액은 1조6155억원으로 95.7% 각각 급증했다. BW는 행사 건수가 1212건으로 18.0% 늘었지만 행사 금액은 1841억원으로 28.1% 감소했다.
이에 따라 올해 상반기 권리행사 금액 가운데 EB가 가장 큰 비중을 차지했다. CB는 행사 규모가 다소 줄었지만 여전히 1조4000억원대를 유지했고, BW는 행사 건수 증가에도 금액은 감소하는 모습을 보였다.
주식관련사채는 일정한 조건에 따라 발행회사 주식이나 발행회사가 보유한 다른 회사 주식으로 전환·교환하거나 신주를 인수할 수 있는 채권이다. 투자자는 주가 하락 시 채권을 보유해 이자를 받을 수 있고, 주가 상승 시에는 권리행사를 통해 차익을 실현할 수 있다.
rkgml925@newspim.com