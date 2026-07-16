KB금융, 1000억원 디지털자산 펀드 설립

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 15일 1000억원 규모 디지털자산 펀드를 조성했다
- 펀드는 국내 디지털자산·AI·데이터 기술기업에 선제 투자한다
- 투자-사업연계-동반성장 구조로 디지털 금융 생태계 조성을 목표로 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹이 15일 1000억원 규모의 '케이비 AX디지털자산 펀드'를 조성했다.
KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명이 출자하고 KB인베스트먼트가 운용한다.
이 펀드는 단순 재무 수익이 아닌 그룹의 전략적 목표 달성을 위한 투자다. KB금융은 초기 단계의 국내 디지털자산 기업에 선제적으로 투자해 KB 중심의 생태계를 조성하고, AI 모델·응용서비스, 데이터 추론·분석 등 유망 기술기업에도 투자할 계획이다.
펀드는 그룹의 디지털 전략과 연계 가능한 기업을 선별해 투자하고, 이를 실제 사업 기회로 연결하는 데 중점을 둔다. 투자기업과의 사업 연계를 통해 '투자-사업연계-동반성장'의 선순환 구조를 구축하는 것을 목표로 한다.
KB금융 관계자는 "디지털자산과 AI 분야에서 그룹의 미래 전략과 맞닿아 있는 기업을 발굴하고, 새로운 성장 기회로 연결하기 위한 전략적 투자"라며 "투자기업과의 협업을 통해 혁신 역량을 높이고 함께 성장할 수 있는 디지털 금융 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com