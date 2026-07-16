코르티스 건호, 새끼손가락 골절…안무 없이 투어 무대

AI 핵심 요약beta
- 그룹 코르티스 멤버 건호가 15일 손가락 골절을 밝혔다
- 건호는 18~19일 인천 투어에서 안무 없이 노래만 한다
- 소속사는 건강을 최우선으로 두고 회복을 지원한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스 멤버 건호가 손가락 골절 부상으로 당분간 안무 없이 무대에 오른다.
소속사 빅히트 뮤직은 15일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "건호가 최근 넘어져 양손 새끼손가락 주변이 골절되는 부상을 입었다"며 "의료진으로부터 당분간 깁스와 보조기를 착용하고 무리한 움직임을 최소화해야 한다는 소견을 받았다"고 밝혔다.
이에 따라 건호는 오는 18~19일 열리는 '2026 코르티스 투어 '풋 유어 폰 다운' 인 인천(2026 CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN' IN INCHEON)' 공연을 비롯한 향후 일정에서 안무를 제외하고 가창 중심으로 무대에 설 예정이다.
건호는 팬덤 '코어'를 향해 "첫 투어인 만큼 꼭 참여하고 싶은 마음이 컸다"며 "안무를 함께할 수는 없지만 제가 할 수 있는 선에서 멋진 무대를 보여드리겠다. 빠르게 회복하겠다"고 전했다.
소속사는 "아티스트의 건강을 최우선으로 고려해 향후 활동을 운영할 예정"이라며 "건호가 하루빨리 건강한 모습으로 팬들을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com