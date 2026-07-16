LG전자, 국내외 임원 300명 확대경영회의…하반기 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 16일 임원 300여명 참석 확대회의를 열었다
- 상반기 최대 실적 평가와 하반기 전략·실행력 강화 방안을 논의했다
- 4대 미래사업 중장기 전략과 류 CEO 경영철학 사례를 공유했다
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4대 미래 사업 실행 방안도 공유
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 국내외 임원진이 참석하는 전사 확대경영회의를 열고 하반기 사업 전략과 미래 성장동력 점검에 나선다. 상반기 역대 최대 실적 흐름을 이어가기 위해 불확실한 경영 환경 속 실행력을 높이는 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.
16일 업계에 따르면 LG전자는 이날 국내 사업장에서 류재철 최고경영자(CEO) 사장 주관으로 전사 확대경영회의를 연다. 회의에는 본사와 사업본부 경영진, 해외 지역대표·법인장 등 300여명이 현장과 온라인으로 참석한다.
LG전자는 매년 상·하반기 CEO 주관 전사 확대경영회의를 열고 있다. 국내 경영진 중심의 일반 경영회의와 달리 확대경영회의에는 해외 경영진까지 참석해 글로벌 사업 현황을 함께 점검한다.
이번 회의에서는 고환율·고물가·고금리 등 내수 시장의 3고 현상과 중동 전쟁 등 지정학적 리스크 속에서도 역대 최대 실적을 기록한 올해 상반기 성과를 돌아볼 예정이다. 하반기 사업 전략과 미래 사업 준비 가속화 방안도 중점적으로 논의된다.
류 CEO의 경영 철학인 '문제 드러내기'와 '이기는 실행하기'를 바탕으로 한 조직별 사례 공유도 예정된 것으로 알려졌다. 각 부문이 현안을 드러내고 보완한 사례, 실행 속도를 높이거나 발상을 전환해 성과를 낸 사례 등을 공유할 전망이다.
로봇, 인공지능 데이터센터(AIDC) 냉각 솔루션, 스마트팩토리, AI 홈 등 4대 미래 사업의 중장기 전략도 주요 안건으로 거론된다. 이들 사업은 류 CEO가 취임 이후 중점 육성 분야로 제시해 온 영역이다.
류 CEO는 올해 3월 정기주주총회에서 4대 미래 사업에 대해 "AI의 확대로 촉발되는 수많은 사업 기회 중에서 그간 LG전자가 축적해 온 독보적 사업 역량과 시너지를 창출할 수 있고 규모 있는 성장 가능성을 보유한 사업"이라고 밝힌 바 있다.
kji01@newspim.com